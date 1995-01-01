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    Журналист Морган – об отказе Озила пойти на понижение зарплаты: «Сейчас ты просто сидишь на заднице, это капля в океане для тебя»

    Журналист и телеведущий на CNN Пирс Морган раскритиковал полузащитника «Арсенала» Месута Озила за то, что тот отказался от понижения зарплаты в период пандемии коронавируса.

    «Тебе должно быть стыдно, Месут Озил! Игроки моложе, получающие значительно меньше, чем ты, соглашаются на понижение зарплаты на 12,5% – это малейшая капля в океане для тебя, а ты отказываешься, потому что хочешь посмотреть, как сложится финансовая ситуация. И это в то время, когда ты сидишь на своей заднице, играя в PlayStation каждый вечер, и не выходя на поле. Ты серьезно?

    Нет, извините, нет. Я могу быть самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала», я могу иметь одну из самых больших зарплат в мире, я могу стоить бесконечное количество денег, сидя на заднице и ничего не делая прямо сейчас. Но нет, я не собираюсь сокращать зарплату», – сказал Морган.

    • Накануне Озил отказался от понижения зарплаты на 12,5%.
    • Полузащитник получает 350 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: Give Me Sport

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +544

      кто там 1 час назад

      Ха-ха. Мб после вируса все поймут то что этим паразитам(ногомячистам) платить такие деньги в неделю(!!!) это идиотизм?)
      Абсолютно не жалко клубы, которые потакают другим паразитам(агентам) и раздувают такие ЗП, как у этого пучеглазого или например санчеса (500 к в неделю)), а потом плачутся, что они не хотят идти на понижение и т.д.

      Ну и этих ублюдков то же не понимаю)
      В любом случае, надеюсь этого пучеглазого и ему подобных, загнобят в клубе так, что не повадно будет.

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