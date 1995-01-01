Журналист Морган – об отказе Озила пойти на понижение зарплаты: «Сейчас ты просто сидишь на заднице, это капля в океане для тебя»

Ха-ха. Мб после вируса все поймут то что этим паразитам(ногомячистам) платить такие деньги в неделю(!!!) это идиотизм?)
Абсолютно не жалко клубы, которые потакают другим паразитам(агентам) и раздувают такие ЗП, как у этого пучеглазого или например санчеса (500 к в неделю)), а потом плачутся, что они не хотят идти на понижение и т.д.
Ну и этих ублюдков то же не понимаю)
В любом случае, надеюсь этого пучеглазого и ему подобных, загнобят в клубе так, что не повадно будет.
Журналист и телеведущий на CNN Пирс Морган раскритиковал полузащитника «Арсенала» Месута Озила за то, что тот отказался от понижения зарплаты в период пандемии коронавируса.
«Тебе должно быть стыдно, Месут Озил! Игроки моложе, получающие значительно меньше, чем ты, соглашаются на понижение зарплаты на 12,5% – это малейшая капля в океане для тебя, а ты отказываешься, потому что хочешь посмотреть, как сложится финансовая ситуация. И это в то время, когда ты сидишь на своей заднице, играя в PlayStation каждый вечер, и не выходя на поле. Ты серьезно?
Нет, извините, нет. Я могу быть самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала», я могу иметь одну из самых больших зарплат в мире, я могу стоить бесконечное количество денег, сидя на заднице и ничего не делая прямо сейчас. Но нет, я не собираюсь сокращать зарплату», – сказал Морган.
- Накануне Озил отказался от понижения зарплаты на 12,5%.
- Полузащитник получает 350 тысяч фунтов в неделю.