Журналист Морган – об отказе Озила пойти на понижение зарплаты: «Сейчас ты просто сидишь на заднице, это капля в океане для тебя»

Журналист и телеведущий на CNN Пирс Морган раскритиковал полузащитника «Арсенала» Месута Озила за то, что тот отказался от понижения зарплаты в период пандемии коронавируса.

«Тебе должно быть стыдно, Месут Озил! Игроки моложе, получающие значительно меньше, чем ты, соглашаются на понижение зарплаты на 12,5% – это малейшая капля в океане для тебя, а ты отказываешься, потому что хочешь посмотреть, как сложится финансовая ситуация. И это в то время, когда ты сидишь на своей заднице, играя в PlayStation каждый вечер, и не выходя на поле. Ты серьезно?

Нет, извините, нет. Я могу быть самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала», я могу иметь одну из самых больших зарплат в мире, я могу стоить бесконечное количество денег, сидя на заднице и ничего не делая прямо сейчас. Но нет, я не собираюсь сокращать зарплату», – сказал Морган.