Джо Коул – о Капелло: «Назначение Фабио в сборную Англии не оправдало себя»

Экс-полузащитник сборной Англии Джо Коул рассказал о работе под руководством Фабио Капелло в национальной команде.

«Капелло – легендарный тренер. Его достижения невероятны. При этом считаю, что его назначение в сборную Англии не оправдало себя. Он не отдавал себя всего этой работе. Говорю об этом с полным уважением, потому что считаю, что он классный тренер. Сейчас всего себя работе отдает Саутгейт. Гарет действительно делает все возможное, что от него требуется в конкретной ситуации. По какой-то причине в Фабио я этого не чувствовал.

На ЧМ-2010 товарищ по команде рассказал мне, что слышал, как Капелло и его штаб прыгали от радости и праздновали, когда забивала сборная Италия. Меня это не устраивало», – поделился воспоминаниями Коул.