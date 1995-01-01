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    Джо Коул – о Капелло: «Назначение Фабио в сборную Англии не оправдало себя»

    Экс-полузащитник сборной Англии Джо Коул рассказал о работе под руководством Фабио Капелло в национальной команде.

    «Капелло – легендарный тренер. Его достижения невероятны. При этом считаю, что его назначение в сборную Англии не оправдало себя. Он не отдавал себя всего этой работе. Говорю об этом с полным уважением, потому что считаю, что он классный тренер. Сейчас всего себя работе отдает Саутгейт. Гарет действительно делает все возможное, что от него требуется в конкретной ситуации. По какой-то причине в Фабио я этого не чувствовал.

    На ЧМ-2010 товарищ по команде рассказал мне, что слышал, как Капелло и его штаб прыгали от радости и праздновали, когда забивала сборная Италия. Меня это не устраивало», – поделился воспоминаниями Коул.

    • Капелло работал со сборной Англии в период с 2008 по 2012 год.
    • Вместе с ним Англия дошла до плей-офф ЧМ-2010 и Евро-2012, но вылетала в первых матчах на вылет.

    Источник: Goal

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