Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Экс-голкипер «Спартака» Чернышук – о де Зеуве: «В клубе обращали внимание на его метросексуальность»

    Бывший голкипер «Спартака» Сергей Чернышук поделился воспоминаниями об экс-полузащитнике москвичей Деми де Зеуве.

    «В команде, конечно, обращали внимание на метросексуальность де Зеува. Он же всегда держался красиво, да и сам красивый. Зубы еще такие белые – как первый снег.

    Была с ним забавная история. Я же ездил в Глазго на последний матч Лиги чемпионов, но в заявку там не попал – Песьяков тогда уже восстановился. Вторым пассажиром вроде меня поехал Кутепов. И когда нас распределяли по номерам, Илюху поселили вместе с де Зеувом. Русские шутили: «Кутеп, ты давай с ним ночью поаккуратнее», – рассказал Чернышук.

    • де Зеув играл за «Спартак» с 2011-го по 2014 год. Он провел за клуб 25 игр, забив два мяча.
    • Голландец завершил карьеру в 2016 году.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:17
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1431

      житель СПб 1 час назад

      А без этой гадости здесь никак нельзя было?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8655

      ufos73 > житель СПб 1 час назад

      Спецом для "боратов" написали, их тема ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1302

      "supermax" > ufos73 36 минут назад

      его что-то не видать...уму не постижимо...больше часа статья висит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5801

      Сильвербой 1 час назад

      Он же всегда держался красиво, да и сам красивый. Зубы еще такие белые – как первый снег.
      _________________________________________________________________
      ))))))))))))))))))))))) Ржу, не могу........ Так рассказывает, как будто хотел Кутепову глотку перегрызть, за то что не его поселили с Деми!!!)))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +525

      кто там 2 часа назад

      Судя по всему Кутёпов той ночью был с ним не аккуратен))0
      Не прикрыл тыл)0

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76228
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru