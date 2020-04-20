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  • Экс-голкипер «Спартака» Чернышук – о де Зеуве: «В клубе обращали внимание на его метросексуальность»

Экс-голкипер «Спартака» Чернышук – о де Зеуве: «В клубе обращали внимание на его метросексуальность»

20 апреля 2020, 19:17
14

Бывший голкипер «Спартака» Сергей Чернышук поделился воспоминаниями об экс-полузащитнике москвичей Деми де Зеуве.

«В команде, конечно, обращали внимание на метросексуальность де Зеува. Он же всегда держался красиво, да и сам красивый. Зубы еще такие белые – как первый снег.

Была с ним забавная история. Я же ездил в Глазго на последний матч Лиги чемпионов, но в заявку там не попал – Песьяков тогда уже восстановился. Вторым пассажиром вроде меня поехал Кутепов. И когда нас распределяли по номерам, Илюху поселили вместе с де Зеувом. Русские шутили: «Кутеп, ты давай с ним ночью поаккуратнее», – рассказал Чернышук.

  • де Зеув играл за «Спартак» с 2011-го по 2014 год. Он провел за клуб 25 игр, забив два мяча.
  • Голландец завершил карьеру в 2016 году.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Де Зеув Деми Чернышук Сергей
Комментарии (14)
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кто там
1587399621
Судя по всему Кутёпов той ночью был с ним не аккуратен))0 Не прикрыл тыл)0
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Сильвербой
1587400289
Он же всегда держался красиво, да и сам красивый. Зубы еще такие белые – как первый снег. _________________________________________________________________ ))))))))))))))))))))))) Ржу, не могу........ Так рассказывает, как будто хотел Кутепову глотку перегрызть, за то что не его поселили с Деми!!!)))))))))))))))))
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житель СПб
1587401957
А без этой гадости здесь никак нельзя было?!
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New Life
1587409615
Сколько же плохо образованных говнюков попадает на просторы Бомбардира. У парня не хватило духа написать, что Де Зеув гомосексуалист, и он использовал слово метросексуальность, не имея понятия, что это означает. Не могу никак догадаться, зачем Бомбардир занимается этой дрянью и подбрасывает темки для бората и аларма. Видимо, неспроста.
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JTherry
1587412702
ух, и влюбчивый ты парень, Чернышук - в белые зубы Де Зеува втрескался)) что ни новость - то "желтизна в оберточке", как сказал Селюк...
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Hektor 84
1587423646
Наверно все таки де зеув напарил Кутепова! Раз тот много косячит.
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фанат джигурды
1587474930
Слабенько как-то комментов от гыгы-секты. Вот до чего самоизоляция доводит.
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