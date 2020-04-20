Экс-голкипер «Спартака» Чернышук – о де Зеуве: «В клубе обращали внимание на его метросексуальность»

Бывший голкипер «Спартака» Сергей Чернышук поделился воспоминаниями об экс-полузащитнике москвичей Деми де Зеуве.

«В команде, конечно, обращали внимание на метросексуальность де Зеува. Он же всегда держался красиво, да и сам красивый. Зубы еще такие белые – как первый снег.

Была с ним забавная история. Я же ездил в Глазго на последний матч Лиги чемпионов, но в заявку там не попал – Песьяков тогда уже восстановился. Вторым пассажиром вроде меня поехал Кутепов. И когда нас распределяли по номерам, Илюху поселили вместе с де Зеувом. Русские шутили: «Кутеп, ты давай с ним ночью поаккуратнее», – рассказал Чернышук.