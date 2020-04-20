Малком: «В «Зените» я тренируюсь гораздо больше, чем в «Барсе». Там было по 40-50 минут в день»

Нападающий «Зенита» Малком сравнил нагрузки на тренировках в питерском клубе и «Барселоне».

- Вы тренируетесь больше в «Зените», чем в «Барселоне»?

– Да, гораздо больше. У «Зенита» проходят по две тренировки в день. В «Барсе» я тренировался по 40-50 минут.

– Почему вы выбрали «Зенит»?

– «Зенит» показал реальную заинтересованность во мне, поэтому я и выбрал Санкт-Петербург.

– Вы не скучаете по «Барселоне»?

– У меня хорошие воспоминания. Игроки часто поддерживают меня. Я много разговариваю с Артуром, Нельсоном, Коутиньо.

– Вы думаете, что мало играли в «Барселоне»?

– Думаю, я заслуживал больше игрового времени, но ведь игроки всегда хотят играть больше. Судя по моим действиям на поле, я должен был получить шансы.