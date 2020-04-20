Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малком: «В «Зените» я тренируюсь гораздо больше, чем в «Барсе». Там было по 40-50 минут в день»

Малком: «В «Зените» я тренируюсь гораздо больше, чем в «Барсе». Там было по 40-50 минут в день»

20 апреля 2020, 16:44
5

Нападающий «Зенита» Малком сравнил нагрузки на тренировках в питерском клубе и «Барселоне».

- Вы тренируетесь больше в «Зените», чем в «Барселоне»?

– Да, гораздо больше. У «Зенита» проходят по две тренировки в день. В «Барсе» я тренировался по 40-50 минут.

– Почему вы выбрали «Зенит»?

– «Зенит» показал реальную заинтересованность во мне, поэтому я и выбрал Санкт-Петербург.

– Вы не скучаете по «Барселоне»?

– У меня хорошие воспоминания. Игроки часто поддерживают меня. Я много разговариваю с Артуром, Нельсоном, Коутиньо.

– Вы думаете, что мало играли в «Барселоне»?

– Думаю, я заслуживал больше игрового времени, но ведь игроки всегда хотят играть больше. Судя по моим действиям на поле, я должен был получить шансы.

  • Прошлым летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • В весенней части сезона 23-летний футболист провел четыре полных матча, в которых забил один гол и сделал один ассист.
  • До этого игрок пропустил полгода из-за травмы.

Источник: SER Catalunya

Одна из ведущих радиокомпаний Испании.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Малком
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1587390568
Занимаются больше, а играют хуже. Как то бредово звучит) Или чем они(в зените) на этих тренировках занимаются?)
Ответить
САДЫЧОК
1587392533
40-50 минут-это очень мало !
Ответить
Рубинище
1587398566
Там такие про, что каждый сам знает, что и сколько ему индивидуально нужно, для поддержании своей формы. совсем другой подход.
Ответить
acor94
1587398876
видимо Месси уставал быстро))
Ответить
кошмарик
1587407058
Барса тренируется меньше, а бегает быстрее и больше, игроки технически лучше.. в чём подвох?
Ответить
Главные новости
Ссора в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
17
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+