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    Малком: «В «Зените» я тренируюсь гораздо больше, чем в «Барсе». Там было по 40-50 минут в день»

    Нападающий «Зенита» Малком сравнил нагрузки на тренировках в питерском клубе и «Барселоне».

    - Вы тренируетесь больше в «Зените», чем в «Барселоне»?

    – Да, гораздо больше. У «Зенита» проходят по две тренировки в день. В «Барсе» я тренировался по 40-50 минут.

    – Почему вы выбрали «Зенит»?

    – «Зенит» показал реальную заинтересованность во мне, поэтому я и выбрал Санкт-Петербург.

    – Вы не скучаете по «Барселоне»?

    – У меня хорошие воспоминания. Игроки часто поддерживают меня. Я много разговариваю с Артуром, Нельсоном, Коутиньо.

    – Вы думаете, что мало играли в «Барселоне»?

    – Думаю, я заслуживал больше игрового времени, но ведь игроки всегда хотят играть больше. Судя по моим действиям на поле, я должен был получить шансы.

    • Прошлым летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • В весенней части сезона 23-летний футболист провел четыре полных матча, в которых забил один гол и сделал один ассист.
    • До этого игрок пропустил полгода из-за травмы.

    Источник: SER Catalunya

    Одна из ведущих радиокомпаний Испании.

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3929

      САДЫЧОК 1 час назад

      40-50 минут-это очень мало !

      0
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      Рейтинг: +521

      кто там 2 часа назад

      Занимаются больше, а играют хуже. Как то бредово звучит) Или чем они(в зените) на этих тренировках занимаются?)

      0
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