Малком: «В «Зените» я тренируюсь гораздо больше, чем в «Барсе». Там было по 40-50 минут в день»

Нападающий «Зенита» Малком сравнил нагрузки на тренировках в питерском клубе и «Барселоне».
- Вы тренируетесь больше в «Зените», чем в «Барселоне»?
– Да, гораздо больше. У «Зенита» проходят по две тренировки в день. В «Барсе» я тренировался по 40-50 минут.
– Почему вы выбрали «Зенит»?
– «Зенит» показал реальную заинтересованность во мне, поэтому я и выбрал Санкт-Петербург.
– Вы не скучаете по «Барселоне»?
– У меня хорошие воспоминания. Игроки часто поддерживают меня. Я много разговариваю с Артуром, Нельсоном, Коутиньо.
– Вы думаете, что мало играли в «Барселоне»?
– Думаю, я заслуживал больше игрового времени, но ведь игроки всегда хотят играть больше. Судя по моим действиям на поле, я должен был получить шансы.
- Прошлым летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- В весенней части сезона 23-летний футболист провел четыре полных матча, в которых забил один гол и сделал один ассист.
- До этого игрок пропустил полгода из-за травмы.
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