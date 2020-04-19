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  • Зидан, Платини и Мбаппе попали в символическую сборную Франции всех времен по версии читателей L'Equipe

Зидан, Платини и Мбаппе попали в символическую сборную Франции всех времен по версии читателей L'Equipe

19 апреля 2020, 19:33
6

Газета L'Equipe составила символическую сборную Франции всех времен на основе голосования интернет-пользователей.

Читателям было предложено по четыре футболиста на каждую позицию. Большинство игроков символической команды – девять человек – это чемпионы мира 1998 года и победители Евро-2000. Среди действующих футболистов сборной выбран только Килиан Мбаппе, главным тренером – Дидье Дешам.

Так выглядит состав символической сборной Франции всех времен по мнению читателей L'Equipe

Состав: Фабьен Бартез, Лилиан Тюрам, Лоран Блан, Марсель Десайи, Биксант Лизаразю, Патрик Виейра, Зинедин Зидан, Мишель Платини, Дидье Дешам, Тьерри Анри, Килиан Мбаппе.

  • Сборная Франции побеждала на чемпионатах мира в 1998 и 2018 годах, на чемпионатах Европы – в 1984 и 2000 годах.

Источник: L'Equipe
Франция Мбаппе Килиан Дешам Дидье Зидан Зинедин Анри Тьерри Платини Мишель
Комментарии (6)
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kliker
1587325976
И ещё на моей памяти нападающие Папен и Кантона.
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gor77
1587349595
Здесь всё понятно и без перевода. Это сводная таблица голосования: GARDIEN : 1. F. Barthez, 73 % ; 2. H. Lloris, 20 ; 3. J. Bats, 6 ; 4. J. Darui, 1. ARRIÈRE DROIT : 1. L. Thuram, 77 % ; 2. M. Amoros, 16 ; 3. W. Sagnol, 6 ; 4. J. Angloma, 1. ARRIÈRE GAUCHE : 1. B. Lizarazu, 86 % ; 2. P. Evra, 8 ; 3. G. Janvion, 4 ; 4. R. Marche, 2. DÉFENSEUR CENTRAL. 1. L. Blanc, 32 % ; 2. M. Desailly, 29 % ; 3. R. Varane, 18 ; 4. M. Trésor, 13 ; 5. M. Bossis, 5 ; 6. P. Battiston, 2 ; 7. W. Gallas, 1 ; 8. E. Mattler, 0. MILIEU DÉFENSIF : 1. D. Deschamps, 52 % ; 2. N. Kanté, 24 ; 3. C. Makélélé, 18 ; 4. L. Fernandez, 6. MILIEU RELAYEUR : 1. P. Vieira, 54 % ; 2. J. Tigana, 26 ; 3. P. Pogba, 15 ; 4. E. Petit, 5. MILIEU OFFENSIF : 1. M. Platini, 89 % ; 2. A. Griezmann, 7 ; 3. Y. Djorkaeff, 3 ; 4. A. Giresse, 1. MILIEU GAUCHE : 1. Z. Zidane, 94 % ; 2. F. Ribéry, 3 ; 3. R. Pires, 2 ; 4. R. Piantoni, 1. MILIEU DROIT. 1. K. Mbappé, 50 % ; 2. R. Kopa, 40 ; 3. D. Rocheteau, 6 ; 4. S. Wiltord, 4. ATTAQUANT : 1. T. Henry, 74 % ; 2. J. Fontaine, 17 ; 3. D. Trezeguet, 6 ; 4. O. Giroud, 3. SÉLECTIONNEUR : 1. D. Deschamps, 49 % : 2. A. Jacquet, 32 ; 3. M. Hidalgo, 18 ; 4. A. Batteux, 1. Последняя строка - тренеры.
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BARCLAYS_APL
1587352630
Жюстен Фонтен и Раймон Копа для меня лучшие чем Анри и Мбаппе
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