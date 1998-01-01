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    Зидан, Платини и Мбаппе попали в символическую сборную Франции всех времен по версии читателей L'Equipe

    Газета L'Equipe составила символическую сборную Франции всех времен на основе голосования интернет-пользователей.

    Читателям было предложено по четыре футболиста на каждую позицию. Большинство игроков символической команды – девять человек – это чемпионы мира 1998 года и победители Евро-2000. Среди действующих футболистов сборной выбран только Килиан Мбаппе, главным тренером – Дидье Дешам.

    Так выглядит состав символической сборной Франции всех времен по мнению читателей L'Equipe

    Состав: Фабьен Бартез, Лилиан Тюрам, Лоран Блан, Марсель Десайи, Биксант Лизаразю, Патрик Виейра, Зинедин Зидан, Мишель Платини, Дидье Дешам, Тьерри Анри, Килиан Мбаппе.

    • Сборная Франции побеждала на чемпионатах мира в 1998 и 2018 годах, на чемпионатах Европы – в 1984 и 2000 годах.

    Источник: L'Equipe

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