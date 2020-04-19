Зидан, Платини и Мбаппе попали в символическую сборную Франции всех времен по версии читателей L'Equipe

Газета L'Equipe составила символическую сборную Франции всех времен на основе голосования интернет-пользователей.

Читателям было предложено по четыре футболиста на каждую позицию. Большинство игроков символической команды – девять человек – это чемпионы мира 1998 года и победители Евро-2000. Среди действующих футболистов сборной выбран только Килиан Мбаппе, главным тренером – Дидье Дешам.

Так выглядит состав символической сборной Франции всех времен по мнению читателей L'Equipe

Состав: Фабьен Бартез, Лилиан Тюрам, Лоран Блан, Марсель Десайи, Биксант Лизаразю, Патрик Виейра, Зинедин Зидан, Мишель Платини, Дидье Дешам, Тьерри Анри, Килиан Мбаппе.