Зидан, Платини и Мбаппе попали в символическую сборную Франции всех времен по версии читателей L'Equipe

Газета L'Equipe составила символическую сборную Франции всех времен на основе голосования интернет-пользователей.
Читателям было предложено по четыре футболиста на каждую позицию. Большинство игроков символической команды – девять человек – это чемпионы мира 1998 года и победители Евро-2000. Среди действующих футболистов сборной выбран только Килиан Мбаппе, главным тренером – Дидье Дешам.
Так выглядит состав символической сборной Франции всех времен по мнению читателей L'Equipe
Состав: Фабьен Бартез, Лилиан Тюрам, Лоран Блан, Марсель Десайи, Биксант Лизаразю, Патрик Виейра, Зинедин Зидан, Мишель Платини, Дидье Дешам, Тьерри Анри, Килиан Мбаппе.
- Сборная Франции побеждала на чемпионатах мира в 1998 и 2018 годах, на чемпионатах Европы – в 1984 и 2000 годах.
Источник: L'Equipe