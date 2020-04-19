Лукаку: «Лучшее выступление тренера в моей карьере – Конте, когда мы проигрывали 0:2 «Милану» в феврале»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку назвал самое впечатляющее выступление какого-либо из тренеров в своей карьере. Бельгиец вспомнил эпизод из текущего сезона.

«Самое большое выступление тренера в моей карьере – Антонио Конте в феврале, когда мы проигрывали 0:2 «Милану». Он не кричал, просто сказал, что мы должны делать и где должны находиться. И мы сделали дело», – сообщил Лукаку.