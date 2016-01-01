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    Лукаку: «Лучшее выступление тренера в моей карьере – Конте, когда мы проигрывали 0:2 «Милану» в феврале»

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку назвал самое впечатляющее выступление какого-либо из тренеров в своей карьере. Бельгиец вспомнил эпизод из текущего сезона.

    «Самое большое выступление тренера в моей карьере – Антонио Конте в феврале, когда мы проигрывали 0:2 «Милану». Он не кричал, просто сказал, что мы должны делать и где должны находиться. И мы сделали дело», – сообщил Лукаку.

    • «Интер» в том матче победил 4:2.
    • Лукаку пришел в миланский клуб летом из «Манчестер Юнайтед».
    • «Интер» в Серии А идет третьим.

    Источник: Football Italia

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