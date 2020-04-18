В «Краснодаре» прокомментировали вечеринку с участием Вандерсона и Кайо

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на видеоролик, где игроки российского клуба Вандерсон и Кайо употребляют алкоголь, находясь на карантине.

«Футболисты находятся в отпуске. На данный момент никакой другой информацией мы не обладаем», – сказали Sport24.ru в клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Вандерсон и Кайо также употребляли непонятный газ и курили кальян.

При этом последний приехал в гости к одноклубнику и покинул жилье, что строго запрещено из-за пандемии коронавируса.

Вандерсон и Кайо устроили пьяную вечеринку во время карантина