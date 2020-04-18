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    В «Краснодаре» прокомментировали вечеринку с участием Вандерсона и Кайо

    Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на видеоролик, где игроки российского клуба Вандерсон и Кайо употребляют алкоголь, находясь на карантине.

    «Футболисты находятся в отпуске. На данный момент никакой другой информацией мы не обладаем», – сказали Sport24.ru в клубной пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что Вандерсон и Кайо также употребляли непонятный газ и курили кальян.

    При этом последний приехал в гости к одноклубнику и покинул жилье, что строго запрещено из-за пандемии коронавируса.

    Вандерсон и Кайо устроили пьяную вечеринку во время карантина

    Источник: Sport24.ru

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    Сегодня, 22:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5503

      paracetamol 36 минут назад

      Еще немного, еще чуть-чуть.... И все игроки сопьются!

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