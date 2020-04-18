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    Тедеско: «У «Спартака» были падения, но этот клуб ничто не остановит. Поздравляю»

    «Спартаку» исполняется 98 лет. С поздравлением выступил главный тренер москвичей Доменико Тедеско.

    «Спартак» – это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Поздравляю. Я горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!» – сказал немец.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16232

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Сейчас у нас наблюдается неприятное падение, вот только с подъёмником, сдаётся, не угадали. Но всё же успехов Спартаку, и тебе лично у руля тоже.

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