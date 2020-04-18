Тедеско: «У «Спартака» были падения, но этот клуб ничто не остановит. Поздравляю»

Сейчас у нас наблюдается неприятное падение, вот только с подъёмником, сдаётся, не угадали. Но всё же успехов Спартаку, и тебе лично у руля тоже.
«Спартаку» исполняется 98 лет. С поздравлением выступил главный тренер москвичей Доменико Тедеско.
«Спартак» – это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Поздравляю. Я горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!» – сказал немец.
- Тедеско возглавил команду осенью.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
- Клуб также поздравил Массимо Каррера.
Доменико Тедеско поздравил «Спартак»!⠀«Спартак» – это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Я горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!»⠀#НароднаяКоманда pic.twitter.com/MridhEFYYh— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 18, 2020