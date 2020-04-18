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  • Тедеско: «У «Спартака» были падения, но этот клуб ничто не остановит. Поздравляю»

Тедеско: «У «Спартака» были падения, но этот клуб ничто не остановит. Поздравляю»

18 апреля 2020, 18:45
9

«Спартаку» исполняется 98 лет. С поздравлением выступил главный тренер москвичей Доменико Тедеско.

«Спартак» – это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Поздравляю. Я горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!» – сказал немец.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1587225874
Сейчас у нас наблюдается неприятное падение, вот только с подъёмником, сдаётся, не угадали. Но всё же успехов Спартаку, и тебе лично у руля тоже.
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raritet
1587229025
Мне кажется что историю Спартака он знает не очень хорошо. Про какие падения он говорит. Нестабильность -это да. Потому что через какое-то время приходит очередной тренер и начинает что-то говорить. А нужно лаконично поздравить и работать.
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vka1970
1587239909
Тренер, мы с вами. Спасибо. Ждём с нетерпением возобновления чемпионата.
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paracetamol
1587240954
Куда не остановит, в пердив? Уточните пожалуйста!
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Hektor 84
1587309389
Ну как всегда. Ни одна новость о Спартаке не проходит без комментариев зенитовских жаб!
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zigbert
1587311463
Спасибо Доменико! Успехов тебе в Спартаке!
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