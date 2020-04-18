Ахметов показал финт «вертушка» и объявил о начале конкурса

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил о начале конкурса, в котором можно выиграть футболки столичного клуба, сборной России, а также мяч с автографами игроков московской команды.

Он выложил видео в своем инстаграм, где продемонстрировал финт «вертушка». Суть конкурса – выполнить его максимальное количество раз.

«Уверен, что карантин и домашняя изоляция – не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому, пользуясь тем, что времени на спорт в четырех стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным.

P. S. А сколько выдержит твой вестибулярный аппарат? Мой – 24» – написал под видео 22-летний полузащитник.

Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года.

В текущем сезоне он провел 30 матчей, забил четыре гола и отдал три голевых паса.

В составе сборной России он провел семь матчей.