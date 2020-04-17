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    Ахметов показал финт «вертушка» и объявил о начале конкурса

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил о начале конкурса, в котором можно выиграть футболки столичного клуба, сборной России, а также мяч с автографами игроков московской команды.

    Он выложил видео в своем инстаграм, где продемонстрировал финт «вертушка». Суть конкурса – выполнить его максимальное количество раз.

    «Уверен, что карантин и домашняя изоляция – не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому, пользуясь тем, что времени на спорт в четырех стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным.

    P. S. А сколько выдержит твой вестибулярный аппарат? Мой – 24» – написал под видео 22-летний полузащитник.

    • Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года.
    • В текущем сезоне он провел 30 матчей, забил четыре гола и отдал три голевых паса.
    • В составе сборной России он провел семь матчей.

    text 17 Апр 2020 в 11:17 PDT

    Источник: Инстаграм Ильзата Ахметова

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