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  • Акинфеев: «Меня испугали видео шашлыков в парке. Самоизоляция – очень важная история. Это очень нужно»

Акинфеев: «Меня испугали видео шашлыков в парке. Самоизоляция – очень важная история. Это очень нужно»

16 апреля 2020, 13:58
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев призвал людей соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Из-за нее в марте приостановили евросезон.

«Самоизоляция – это очень важная история. Главное, чтобы люди понимали, что это очень нужно. Когда я увидел видео из парков, куда поломились жарить шашлыки, это немножко испугало. Несколько тысяч вышло, и эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч», – сказал Акинфеев.

  • По мнению игрока, футбол в скором времени не вернется.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 134000 человек.
  • ЦСКА в чемпионате идет пятым.

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (1)
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Garrincha58
1587058155
хорошо тебе господин конифеев сидеть в своей наверное огромной квартире и рассуждать о самоизоляции а каково простым людям в хрущёвках сидеть и смотреть бредни первого и второго канала хоть бы на время карантина перестали показывать Соловьёва Малышеву Малахова и всякие 60 минут это же просто ужастики и просто покажите старое доброе кино или сериалы крутите целыми днями только без этих псевдо-политических шоу
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