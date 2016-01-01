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    Акинфеев: «Меня испугали видео шашлыков в парке. Самоизоляция – очень важная история. Это очень нужно»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев призвал людей соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Из-за нее в марте приостановили евросезон.

    «Самоизоляция – это очень важная история. Главное, чтобы люди понимали, что это очень нужно. Когда я увидел видео из парков, куда поломились жарить шашлыки, это немножко испугало. Несколько тысяч вышло, и эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч», – сказал Акинфеев.

    • По мнению игрока, футбол в скором времени не вернется.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 134000 человек.
    • ЦСКА в чемпионате идет пятым.

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2158

      alarm 1 час назад

      казалось бы - при чём здесь хряки?)

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