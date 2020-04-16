Акинфеев: «Меня испугали видео шашлыков в парке. Самоизоляция – очень важная история. Это очень нужно»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев призвал людей соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Из-за нее в марте приостановили евросезон.

«Самоизоляция – это очень важная история. Главное, чтобы люди понимали, что это очень нужно. Когда я увидел видео из парков, куда поломились жарить шашлыки, это немножко испугало. Несколько тысяч вышло, и эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч», – сказал Акинфеев.