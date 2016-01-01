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    Акинфеев: «В скором времени футбола не будет. Примерно понимаем, что все продолжится хотя бы до лета»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев предупредил. что в скором времени футбола не будет. Известно: РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая.

    «Думаю, что в скором времени футбола точно ждать не придeтся. Все знают, что каникулы до 1 мая, но примерно понимаем, что это не предел и всe будет продолжаться хотя бы до лета. Будем надеяться, что вся эта история рано или поздно закончится. Может быть, эта карантинная пауза пойдeт нам на пользу, потому что мы очень плохо вкатились в весеннюю часть сезона», – сказал игрок.

    • ЦСКА в чемпионате идет пятым.
    • Турнир приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • Количество зараженных в России растет день за днем.

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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