«Интер» продолжает интересоваться Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может по окончании текущего сезона оказаться в «Интере».

По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб не утратил интерес к 33-летнему футболисту и готов предложить ему контракт до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.

В «Челси» француз зарабатывает 8 миллионов евро ежегодно, а в «Интере» ему в случае перехода будут платить заметно меньше, ведь самые высокооплачиваемые игроки команды полузащитник Кристиан Эриксен и форвард Ромелу Лукаку получают по 6,5 миллионов.