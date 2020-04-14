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    «Интер» продолжает интересоваться Жиру

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру может по окончании текущего сезона оказаться в «Интере».

    По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб не утратил интерес к 33-летнему футболисту и готов предложить ему контракт до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.

    В «Челси» француз зарабатывает 8 миллионов евро ежегодно, а в «Интере» ему в случае перехода будут платить заметно меньше, ведь самые высокооплачиваемые игроки команды полузащитник Кристиан Эриксен и форвард Ромелу Лукаку получают по 6,5 миллионов.

    • В этом сезоне форвард забил три гола в 13 матчах.
    • Летом Жиру станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 06:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1238

      koli4ka 1 час назад

      не тот груздь для корзины Интера...

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