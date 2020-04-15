Главные новости дня. «Армавир» снялся с ФНЛ, Зиньковский близок к трансферу в «Зенит»

Зиньковский – о просмотре в «Спартак»: «На меня посмотрели из-за угла и сказали, что ниже 180 сантиметров не рассматривают».

Mundo Deportivo: «Барселона» и «Челси» могут совершить обмен Коутиньо на Канте.

«Армавир» объявил о снятии с первенства ФНЛ.

Терри: «Когда я был в «Челси», меня пытались купить только два клуба».

Радимов – о скоплениях людей во время коронавируса: «Я в шоке. Даже на шашлыках людей меньше собиралось, чем сегодня в метро».

Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса.

Дзюба: «На Евро-2016 у нас было пять-шесть игроков, чье собственное «я» превосходило «мы».

Betting Insider: «Зенит» согласовал трансфер Зиньковского.

Жирков, Игнатьев и Мамаев присоединились к челленджу Бузовой по сбору денег для пожилых.