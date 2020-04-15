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  • Радимов – о скоплениях людей во время коронавируса: «Я в шоке. Даже на шашлыках людей меньше собиралось, чем сегодня в метро»

Радимов – о скоплениях людей во время коронавируса: «Я в шоке. Даже на шашлыках людей меньше собиралось, чем сегодня в метро»

15 апреля 2020, 14:41
43

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с очередями в московском метро, возникшую после введения в столице пропускного режима.

«Я за ужесточение мер по борьбе с вирусом. Скорость распространения сумасшедшая. А в Москве сегодня в метро вообще вон какая ситуация произошла. Там же сейчас заразится много народу. Даже на шашлыках, когда люди вышли, скопление было меньше, чем сегодня в метро. Я шокирован этой ситуацией. Говорят сидеть дома, а потом пускают в метро людей. Мало того что метро при вирусе само по себе страшная вещь. Так тут ещe и скопление устроили. Когда увидел это утром, глазам не поверил. Чем меньше контакта, тем лучше. Да, бизнес страдает, но жизнь дороже.

В Питере люди дома сидят. Ситуация серьeзная, это нельзя обсуждать. Президент говорит, что ситуация ещe не дошла до пика. А он наверняка владеет всей информацией», – сказал Радимов.

  • С 15 апреля в Москве действует система спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте.
  • В столице коронавирус выявлен у 14,8 тысяч человек, 106 из них умерли.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Радимов Владислав
Комментарии (43)
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Armani nn
1586952373
Накорми мою семью и я с радостью сяду дома.Даже может попишу коменты,типа вот какой я молодец,а они...
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serhio80
1586953012
Сиди в Питере дома, какое тебе дело до московского метро
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Ziklop
1586959024
Владик так везде, транспорт посокращали , а народу никто просто так деньги платить не хочет , всех на работу вызывают, в автобусах в Питере тоже как селедки едут, а если ещё пропуска проверять везде будут, то писец, следующий этап утилизация на месте. Скоро поссать надо разрешения спрашивать.
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3a zenit
1586959637
так ему то что,бабла хватает можно дома сидеть и возбухать на людей.
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vka1970
1586962807
Начальник ГУВД после такого должен сам, без напоминаний сверху подать в отставку.Хотя о чём это я ? Свой своего ни когда не сдаст.
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Chernyi Lis
1586964167
всегда говорил все беды от москвичей...с каких городов они не приехали бы..
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житель СПб
1586964910
Правильно все написал. Такие же пробки вчера были в СПб на Ленинском пр. Все тут слова о голоде и мучениях, без которых не выжить месяц... считаю в большинстве своем враньем. (ну, или другое, более мягкое слово). Не буду здесь расписывать то, что на самом деле всем известно: многочасовые пробки из авто во всех крупных городах в последние годы; безумное (1/3 от всего жил.фонда страны построено в 21 веке!) жилищное строительство, продажа миллионов квартир в крупных городах переезжающими из провинции, и т.п., и т.п.). То есть прожить 1-2 месяца без помощи были в состоянии 95% населения страны - а остальным помогли бы госпрограммы... Результат нашего национального пофигизма - посмотрим... А впрочем - уже смотрим: мы (страна) несем сейчас от продления ограничительных мероприятий триллионы рублей убытков. Это скажется, кстати, в первую очередь именно на по-настоящему бедных людях. А если бы сделали как в Китае - было бы все легче. Бить палками на улицах - как в Индии, видимо надо наших людей, чтобы что-то в головах было... Все печально.
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Chernyi Lis
1586970131
мне так кажется что выходят гуляют и других провоцируют навальщино-собчаковские....вписался в их ряды делай что говорят..
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Hektor 84
1586989548
Ну в отличии от Буланова многим простым людям еще работать надо чтоб семью прокормить.
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zigbert
1587039447
Люди то здесь не виноваты. Хромает организация.
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