Радимов – о скоплениях людей во время коронавируса: «Я в шоке. Даже на шашлыках людей меньше собиралось, чем сегодня в метро»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с очередями в московском метро, возникшую после введения в столице пропускного режима.

«Я за ужесточение мер по борьбе с вирусом. Скорость распространения сумасшедшая. А в Москве сегодня в метро вообще вон какая ситуация произошла. Там же сейчас заразится много народу. Даже на шашлыках, когда люди вышли, скопление было меньше, чем сегодня в метро. Я шокирован этой ситуацией. Говорят сидеть дома, а потом пускают в метро людей. Мало того что метро при вирусе само по себе страшная вещь. Так тут ещe и скопление устроили. Когда увидел это утром, глазам не поверил. Чем меньше контакта, тем лучше. Да, бизнес страдает, но жизнь дороже.

В Питере люди дома сидят. Ситуация серьeзная, это нельзя обсуждать. Президент говорит, что ситуация ещe не дошла до пика. А он наверняка владеет всей информацией», – сказал Радимов.