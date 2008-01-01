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    Радимов – о скоплениях людей во время коронавируса: «Я в шоке. Даже на шашлыках людей меньше собиралось, чем сегодня в метро»

    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с очередями в московском метро, возникшую после введения в столице пропускного режима.

    «Я за ужесточение мер по борьбе с вирусом. Скорость распространения сумасшедшая. А в Москве сегодня в метро вообще вон какая ситуация произошла. Там же сейчас заразится много народу. Даже на шашлыках, когда люди вышли, скопление было меньше, чем сегодня в метро. Я шокирован этой ситуацией. Говорят сидеть дома, а потом пускают в метро людей. Мало того что метро при вирусе само по себе страшная вещь. Так тут ещe и скопление устроили. Когда увидел это утром, глазам не поверил. Чем меньше контакта, тем лучше. Да, бизнес страдает, но жизнь дороже.

    В Питере люди дома сидят. Ситуация серьeзная, это нельзя обсуждать. Президент говорит, что ситуация ещe не дошла до пика. А он наверняка владеет всей информацией», – сказал Радимов.

    • С 15 апреля в Москве действует система спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте.
    • В столице коронавирус выявлен у 14,8 тысяч человек, 106 из них умерли.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1712

      serhio80 1 минуту назад

      Сиди в Питере дома, какое тебе дело до московского метро

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      Рейтинг: +210

      Armani nn 11 минут назад

      Накорми мою семью и я с радостью сяду дома.Даже может попишу коменты,типа вот какой я молодец,а они...

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      Рейтинг: +669

      Cleaner 18 минут назад

      На "Почте России" у отделений тоже толпы. Работали ежедневно с 8:00 до 20:00. Под шумок о короновирусе сделали себе субботу и воскресенье выходными, а в остальные дни работают теперь до 18:00. И объявили, что это все с заботой о здоровье сделано. БАРДАЧИЩЕ в стране.

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