Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «На Евро-2016 у нас было пять-шесть игроков, чье собственное «я» превосходило «мы»

    Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал об одной из причин неудачи национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

    «После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое «я» в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть! У них собственное «я» превосходило «мы», — сообщил Дзюба.

    • Сборная России на Евро-2016 не смогла выйти из группы. Команда Слуцкого сыграла вничью с Англией (1:1) и дважды проиграла – Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2020 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 апреля 2020, 14:25

      Вообще в сборную брали сильнейших на тот период игроков. А противоречия всегда возникают от неудачных результатов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 16 апреля 2020, 01:28

      Фамилии где? Сказал А, говори Б.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +289

      Маленький 15 апреля 2020, 22:04

      Называл бы фамилии тогда, интриган херов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 апреля 2020, 19:47

      Осмелюсь предположить фамилии тех футболистов, про которые говорил Дзюба: Широков, Кокорин, Мамаев, Глушаков, Игнашевич. Возможно, сам Дзюба был таким, чьё собственное "Я" превосходило "Мы". В основном это старожилы сборной, которые считают, что они сами могут сделать лучше всех!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1667

      vmonomah17 > BRO_football 15 апреля 2020, 19:50

      Игнашевич постоянно в сборной играл. А на счет остальных согласен + Смолов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > BRO_football 15 апреля 2020, 20:58

      я бы всю почти сборную назвал..и че к дзюбе прицепились..он забивает и отдается по полной..по крайней мере он лучше всех остальных а не 5х..и не нарушает спорт.режим!и акинфеев тоже лучший среди вратарей..вот и все что имеем на сегодняшний день..хоть он уже и не в сборной..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +798

      Соарес 15 апреля 2020, 19:12

      Белое и пушистое бревно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 15 апреля 2020, 19:12

      Слуцкий просто человек чести - пообещал Широкову, что поиграет в ЦСКА, а потом поедет в сборную на ЧЕ. В итоге Широков себя особо не показал, брать его было не за что, но слово Слуцкий привык держать, поэтому взял. Его "я" в сборной небось самое громкое было.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11283

      "supermax" 15 апреля 2020, 18:42

      просто молчи...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 15 апреля 2020, 18:32

      Эти пятеро - Дзюба, Слуцкий + ещё трое, за кого Слуцкий признался: "Мы говно!!!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2919

      Play 15 апреля 2020, 18:26

      Ну теперь то попроще, теперь только один.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 апреля 2020, 17:46

      не только в этот год! уже давно знаем что в шоу-бизнесс через постель а в сборную по футболу через бабло..а может и желания..))кастинг проходят не те не настоящие профи..

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11