Дзюба: «На Евро-2016 у нас было пять-шесть игроков, чье собственное «я» превосходило «мы»

Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал об одной из причин неудачи национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

«После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое «я» в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть! У них собственное «я» превосходило «мы», — сообщил Дзюба.