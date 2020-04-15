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  • Дзюба: «На Евро-2016 у нас было пять-шесть игроков, чье собственное «я» превосходило «мы»

Дзюба: «На Евро-2016 у нас было пять-шесть игроков, чье собственное «я» превосходило «мы»

15 апреля 2020, 16:24
19

Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал об одной из причин неудачи национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

«После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое «я» в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть! У них собственное «я» превосходило «мы», — сообщил Дзюба.

  • Сборная России на Евро-2016 не смогла выйти из группы. Команда Слуцкого сыграла вничью с Англией (1:1) и дважды проиграла – Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Источник: «Матч ТВ»
Комментарии (19)
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Черкизовский Кот
1586958128
Дзюбиньо, Воришка, Игрочишка, Бревно и Балабол. Вот эти пятеро.
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Chernyi Lis
1586961970
не только в этот год! уже давно знаем что в шоу-бизнесс через постель а в сборную по футболу через бабло..а может и желания..))кастинг проходят не те не настоящие профи..
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DOCTOR PENALTY
1586964728
Эти пятеро - Дзюба, Слуцкий + ещё трое, за кого Слуцкий признался: "Мы говно!!!"
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"supermax"
1586965357
просто молчи...
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bset
1586967120
Слуцкий просто человек чести - пообещал Широкову, что поиграет в ЦСКА, а потом поедет в сборную на ЧЕ. В итоге Широков себя особо не показал, брать его было не за что, но слово Слуцкий привык держать, поэтому взял. Его "я" в сборной небось самое громкое было.
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Соарес
1586967141
Белое и пушистое бревно
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BRO_football
1586969249
Осмелюсь предположить фамилии тех футболистов, про которые говорил Дзюба: Широков, Кокорин, Мамаев, Глушаков, Игнашевич. Возможно, сам Дзюба был таким, чьё собственное "Я" превосходило "Мы". В основном это старожилы сборной, которые считают, что они сами могут сделать лучше всех!
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Маленький
1586977478
Называл бы фамилии тогда, интриган херов
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Hektor 84
1586989684
Фамилии где? Сказал А, говори Б.
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zigbert
1587036358
Вообще в сборную брали сильнейших на тот период игроков. А противоречия всегда возникают от неудачных результатов.
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