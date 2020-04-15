Терри: «Когда я был в «Челси», меня пытались купить только два клуба»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал, что его, когда он был в этой команде, пытались купить два клуба. Оба – английские.

«Когда я был в «Челси», меня пытались купить два клуба. Сначала был «Хаддерсфилд» – как только я пришел в команду. Джанлука Виалли отказался меня отпускать. Еще был «Манчестер Сити». Они делали официальное предложение. Я сказал: «Никогда не хочу покидать «Челси». После этого мне предложили новый контракт», – сказал Терри.