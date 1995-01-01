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    Терри: «Когда я был в «Челси», меня пытались купить только два клуба»

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал, что его, когда он был в этой команде, пытались купить два клуба. Оба – английские.

    «Когда я был в «Челси», меня пытались купить два клуба. Сначала был «Хаддерсфилд» – как только я пришел в команду. Джанлука Виалли отказался меня отпускать. Еще был «Манчестер Сити». Они делали официальное предложение. Я сказал: «Никогда не хочу покидать «Челси». После этого мне предложили новый контракт», – сказал Терри.

    • Защитник – воспитанник клуба.
    • Он брал с командой Лигу чемпионов.
    • Сейчас Терри тренирует «Астон Виллу».

    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +649

      Play 1 час назад

      А как же Спартак, Джон?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1167

      "supermax" > Play 1 час назад

      «Когда я был в «Челси»...сказал же)

      0
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