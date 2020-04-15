Тренер «Зенита» Вильям: «Хотим доиграть чемпионат. Если сезон завершать досрочно, пойдут разговоры, что чемпионство незаслуженно»

Тренер «Зенита» Вильям выразил позицию команды: она рассчитывает доиграть чемпионат России. Он не возобновится до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
– Пару недель назад много говорили о том, что чемпионат досрочно прекратят, а его итоги аннулируют. Обидно было слушать такие разговоры?
– Это все слухи. Мы хотим пройти этот путь до конца. У нас есть отрыв, но впереди еще восемь матчей. Если бы сезон завершили досрочно и признали нас чемпионами, то пошли бы разговоры, что это незаслуженный успех. Если у нас будет возможность доиграть , мы сделаем все возможное, чтобы стать чемпионами.
- «Зенит» – действующий чемпион.
- В России число зараженных растет.
- По всему миру от инфекции умерло более 125000 человек.
Источник: «Р-Спорт»