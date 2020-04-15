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    Тренер «Зенита» Вильям: «Хотим доиграть чемпионат. Если сезон завершать досрочно, пойдут разговоры, что чемпионство незаслуженно»

    Тренер «Зенита» Вильям выразил позицию команды: она рассчитывает доиграть чемпионат России. Он не возобновится до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

    – Пару недель назад много говорили о том, что чемпионат досрочно прекратят, а его итоги аннулируют. Обидно было слушать такие разговоры?

    – Это все слухи. Мы хотим пройти этот путь до конца. У нас есть отрыв, но впереди еще восемь матчей. Если бы сезон завершили досрочно и признали нас чемпионами, то пошли бы разговоры, что это незаслуженный успех. Если у нас будет возможность доиграть , мы сделаем все возможное, чтобы стать чемпионами.

    • «Зенит» – действующий чемпион.
    • В России число зараженных растет.
    • По всему миру от инфекции умерло более 125000 человек.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3796

      порт 1 час назад

      Конечно нужно доиграть. Зениту золото, пятаков в пердив.

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