Кафельников: «Надеюсь, что Каррера вернется в «Спартак»

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оценил работу главного тренера московского клуба Доменико Тедеско и признался, что ждет возвращения Массимо Карреры.

– Как вам работа Доменико Тедеско во главе «Спартака» этой весной?

– Вы хотите сейчас услышать от меня что-то позитивное про Тедеско?

– Были ведь победы в дерби над «Динамо» и ЦСКА.

– Ну и что? Я никаких дифирамбов в его адрес петь не буду. Не готов говорить о том, что это тот вариант, который нужен «Спартаку».

Рановато делать выводы. Человек работает. Пусть делает свое дело – потом оценим.

– Следили за заочной перепалкой в Интернете между Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой?

– Нет. Вот от вас узнал некоторые подробности. Что тут сказать? Как я понял, не Массимо же начал выяснение отношений. Для него это пройденный этап. А некоторые ему об этом зачем-то напоминают. Зачем?

Согласен со словами Карреры. Кому сейчас интересно, что тогда произошло между ним и Глушаковым? Да никому! Обоих уже нет в «Спартаке». Я, правда, надеюсь, что один рано или поздно вернется в команду в качестве тренера.

– Считаете Карреру сильным тренером?

– Я его считаю тренером, который привел «Спартак» к чемпионству. Это не только его заслуга, но и игроков. Но факт остается фактом.

Именно при нем красно-белые завоевали золотые медали. Так почему бы не дать человеку еще один шанс проявить себя в этом качестве?