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Кафельников: «Надеюсь, что Каррера вернется в «Спартак»

15 апреля 2020, 07:16
3

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оценил работу главного тренера московского клуба Доменико Тедеско и признался, что ждет возвращения Массимо Карреры.

– Как вам работа Доменико Тедеско во главе «Спартака» этой весной?

– Вы хотите сейчас услышать от меня что-то позитивное про Тедеско?

– Были ведь победы в дерби над «Динамо» и ЦСКА.

– Ну и что? Я никаких дифирамбов в его адрес петь не буду. Не готов говорить о том, что это тот вариант, который нужен «Спартаку».

Рановато делать выводы. Человек работает. Пусть делает свое дело – потом оценим.

– Следили за заочной перепалкой в Интернете между Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой?

– Нет. Вот от вас узнал некоторые подробности. Что тут сказать? Как я понял, не Массимо же начал выяснение отношений. Для него это пройденный этап. А некоторые ему об этом зачем-то напоминают. Зачем?

Согласен со словами Карреры. Кому сейчас интересно, что тогда произошло между ним и Глушаковым? Да никому! Обоих уже нет в «Спартаке». Я, правда, надеюсь, что один рано или поздно вернется в команду в качестве тренера.

– Считаете Карреру сильным тренером?

– Я его считаю тренером, который привел «Спартак» к чемпионству. Это не только его заслуга, но и игроков. Но факт остается фактом.

Именно при нем красно-белые завоевали золотые медали. Так почему бы не дать человеку еще один шанс проявить себя в этом качестве?

  • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Сейчас московский клуб возглавляет Доменико Тедеско.
  • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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Retiremen_VMF
1586925320
Только после тебя, Женя. Ты на корт, Карера в Спартак. Такое возможно?
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житель СПб
1586940892
И я бы хотел его возвращения! У него (как и у Карпина), было со Спартаком взаимпонимание, единение какое-то (трудно подобрать слова, сказал бы даже "любовь к клубу").
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zigbert
1586977455
В самом возвращении Карреры нет ничего удивительного. Гораздо важнее будут те обстоятельства при которых у него будет поддержка со стороны руководства команды и ее ветеранов,которые тоже оказывают влияние на работу тренера. Впрочем Тедеско пока еще не исчерпал своих возможностей и говорить об этом пока еще рано.
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