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    Дюков: «Возобновление РПЛ на первой неделе июня маловероятно»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о возможных сроках возобновления российской Премьер-лиги.

    «Возобновление чемпионата на первой неделе июня? Такой сценарий рассматривался, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным.

    То, что пандемия окажет влияние на индустрию футбола, очевидно. В отношении степени влияния мне оценки кажутся преждевременными. Давайте сперва дождемся снятия карантинов и возвращения футбола. В целом я бы не стал драматизировать ситуацию.

    Спорт и футбол для многих — очень важная часть жизни. Во многих местах люди без преувеличения живут футболом. Это игра, которая объединяет целые страны и континенты. И я не вижу причин, чтобы пандемия поменяла отношение людей к футболу», – сказал Дюков.

    • Ранее было принято решение о приостановке всех спортивных мероприятий в России до 31 мая.

    РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая

    Источник: «Коммерсант»

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1323

      Genz 37 минут назад

      Надо было не заканчивать в марте чемпионат, за 24 дня закончить . Собрать все команды в Москве и на 4х стадионах без зрителей доиграли, соблюдая все нормы защиты. Сейчас игроки теряют форму от бездействия. Им нужно на подготовку ещё месяц. Дурдом придумали дюков и мутко

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