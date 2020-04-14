Дюков: «Возобновление РПЛ на первой неделе июня маловероятно»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможных сроках возобновления российской Премьер-лиги.

«Возобновление чемпионата на первой неделе июня? Такой сценарий рассматривался, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным.

То, что пандемия окажет влияние на индустрию футбола, очевидно. В отношении степени влияния мне оценки кажутся преждевременными. Давайте сперва дождемся снятия карантинов и возвращения футбола. В целом я бы не стал драматизировать ситуацию.

Спорт и футбол для многих — очень важная часть жизни. Во многих местах люди без преувеличения живут футболом. Это игра, которая объединяет целые страны и континенты. И я не вижу причин, чтобы пандемия поменяла отношение людей к футболу», – сказал Дюков.

Ранее было принято решение о приостановке всех спортивных мероприятий в России до 31 мая.

РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая