Дюков: «Возобновление РПЛ на первой неделе июня маловероятно»

Надо было не заканчивать в марте чемпионат, за 24 дня закончить . Собрать все команды в Москве и на 4х стадионах без зрителей доиграли, соблюдая все нормы защиты. Сейчас игроки теряют форму от бездействия. Им нужно на подготовку ещё месяц. Дурдом придумали дюков и мутко
Президент РФС Александр Дюков высказался о возможных сроках возобновления российской Премьер-лиги.
«Возобновление чемпионата на первой неделе июня? Такой сценарий рассматривался, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным.
То, что пандемия окажет влияние на индустрию футбола, очевидно. В отношении степени влияния мне оценки кажутся преждевременными. Давайте сперва дождемся снятия карантинов и возвращения футбола. В целом я бы не стал драматизировать ситуацию.
Спорт и футбол для многих — очень важная часть жизни. Во многих местах люди без преувеличения живут футболом. Это игра, которая объединяет целые страны и континенты. И я не вижу причин, чтобы пандемия поменяла отношение людей к футболу», – сказал Дюков.
- Ранее было принято решение о приостановке всех спортивных мероприятий в России до 31 мая.
РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая