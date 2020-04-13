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    Агент Маньяков – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Большие политические игры. Это не в плоскости футбола»

    Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о зимнем переходе нападающего Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

    «Здесь, наверное, большие политические игры. Это не в плоскости футбола и не в плоскости взаимоотношений агент-футболист. Я не могу сказать, продолжают ли его воспитывать. Разные слухи ходят, в том числе такие. Мне кажется, что сейчас Саша в своей команде достаточно неплохо смотрится, про него опять стали говорить: он выглядит шикарно», – сказал Маньяков.

    • Кокорин узнал о своем переходе из СМИ.
    • Почти месяц форвард отказывался менять команду.
    • В итоге игрок присоединился к «Сочи», забил три гола в четырех матчах и был признан лучшим игроком РПЛ в марте.

    Источник: Sport24

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    13.04.2020 23:58
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