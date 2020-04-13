Агент Маньяков – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Большие политические игры. Это не в плоскости футбола»

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о зимнем переходе нападающего Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

«Здесь, наверное, большие политические игры. Это не в плоскости футбола и не в плоскости взаимоотношений агент-футболист. Я не могу сказать, продолжают ли его воспитывать. Разные слухи ходят, в том числе такие. Мне кажется, что сейчас Саша в своей команде достаточно неплохо смотрится, про него опять стали говорить: он выглядит шикарно», – сказал Маньяков.