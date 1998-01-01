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    Гаттузо отказался от месячной зарплаты, чтобы помочь сотрудникам «Наполи»

    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо решил помочь сотрудникам своего клуба.

    По информации Football Italia, 42-летний специалист отказался от месячной зарплаты в пользу работников, отправленных в вынужденный отпуск.

    Сообщается, что аналогично поступил спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли.

    • Гаттузо возглавил команду 11 декабря 2019 года.
    • Розыгрыш Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • «Наполи» по итогам 26 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Football Italia

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