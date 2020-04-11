Гаттузо отказался от месячной зарплаты, чтобы помочь сотрудникам «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо решил помочь сотрудникам своего клуба.

По информации Football Italia, 42-летний специалист отказался от месячной зарплаты в пользу работников, отправленных в вынужденный отпуск.

Сообщается, что аналогично поступил спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли.