Гаттузо отказался от месячной зарплаты, чтобы помочь сотрудникам «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо решил помочь сотрудникам своего клуба.
По информации Football Italia, 42-летний специалист отказался от месячной зарплаты в пользу работников, отправленных в вынужденный отпуск.
Сообщается, что аналогично поступил спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли.
- Гаттузо возглавил команду 11 декабря 2019 года.
- Розыгрыш Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- «Наполи» по итогам 26 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Football Italia