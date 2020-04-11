Sport.es: «Барселона» хочет, чтобы «Манчестер Сити» доплатил при обмене Семеду на Канселу

«Барселона» рассчитывает заработать на обмене игроками с «Манчестер Сити».

Клубы могут по окончании сезона поменяться фланговыми защитниками. Если стороны договорятся, то Жоау Канселу отправится на «Камп Ноу», а Нельсон Семеду – на «Этихад Стэдиум».

Однако, как сообщает Sport.es, в каталонском гранде считают, что англичане должны доплатить определенную сумму в рамках данной сделки.