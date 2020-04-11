Sport.es: «Барселона» хочет, чтобы «Манчестер Сити» доплатил при обмене Семеду на Канселу

«Барселона» рассчитывает заработать на обмене игроками с «Манчестер Сити».
Клубы могут по окончании сезона поменяться фланговыми защитниками. Если стороны договорятся, то Жоау Канселу отправится на «Камп Ноу», а Нельсон Семеду – на «Этихад Стэдиум».
Однако, как сообщает Sport.es, в каталонском гранде считают, что англичане должны доплатить определенную сумму в рамках данной сделки.
- Рыночная стоимость Канселу – 36 миллионов евро, Семеду – 32 миллиона.
- В текущем сезоне Канселу провел за «Сити» 24 игры, забил один гол и сделал один ассист.
- В активе Семеду за указанный период 29 матчей и пять результативных передач.
Источник: Sport.es