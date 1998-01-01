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    Sport.es: «Барселона» хочет, чтобы «Манчестер Сити» доплатил при обмене Семеду на Канселу

    «Барселона» рассчитывает заработать на обмене игроками с «Манчестер Сити».

    Клубы могут по окончании сезона поменяться фланговыми защитниками. Если стороны договорятся, то Жоау Канселу отправится на «Камп Ноу», а Нельсон Семеду – на «Этихад Стэдиум».

    Однако, как сообщает Sport.es, в каталонском гранде считают, что англичане должны доплатить определенную сумму в рамках данной сделки.

    • Рыночная стоимость Канселу – 36 миллионов евро, Семеду – 32 миллиона.
    • В текущем сезоне Канселу провел за «Сити» 24 игры, забил один гол и сделал один ассист.
    • В активе Семеду за указанный период 29 матчей и пять результативных передач.

    Источник: Sport.es

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