Малком получил приз лучшего игрока «Зенита» в марте. Награду ему доставили дроном

Бразильский вингер Малком, даже находясь в самоизоляции, получил приз лучшего игрока «Зенита» в марте.

Клуб передал награду с помощью дрона, который залетел в окно и приземлился в квартире футболиста.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита». Спасибо, что голосовали за меня. Я очень счастлив. Оставайтесь дома», – сказал Малком.

В марте игрок провел за «Зенит» три матча, забил один гол и сделал один ассист.