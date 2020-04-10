Малком получил приз лучшего игрока «Зенита» в марте. Награду ему доставили дроном

Дрона надо было спиртом опрыскать, а то Малком опять на больничный уйдёт
Бразильский вингер Малком, даже находясь в самоизоляции, получил приз лучшего игрока «Зенита» в марте.
Клуб передал награду с помощью дрона, который залетел в окно и приземлился в квартире футболиста.
«Хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита». Спасибо, что голосовали за меня. Я очень счастлив. Оставайтесь дома», – сказал Малком.
В марте игрок провел за «Зенит» три матча, забил один гол и сделал один ассист.
#ЭтоМощно: Малком получил приз «G-Drive. Лучший игрок марта» с помощью дрона#ЗенитДоставляет #этоважно #оставайтесьдома pic.twitter.com/ZiwaZjpnLi— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 10, 2020