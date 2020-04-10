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    Малком получил приз лучшего игрока «Зенита» в марте. Награду ему доставили дроном

    Бразильский вингер Малком, даже находясь в самоизоляции, получил приз лучшего игрока «Зенита» в марте.

    Клуб передал награду с помощью дрона, который залетел в окно и приземлился в квартире футболиста.

    «Хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита». Спасибо, что голосовали за меня. Я очень счастлив. Оставайтесь дома», – сказал Малком.

    В марте игрок провел за «Зенит» три матча, забил один гол и сделал один ассист.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    10.04.2020 13:49
    Комментарии10
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      Рейтинг: +296

      Ziklop 7 часов назад

      Дрона надо было спиртом опрыскать, а то Малком опять на больничный уйдёт

      0
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      Рейтинг: +9

      ovchinnikovrustam 11 часов назад

      Kаpaнтин, сaмoизoляция и не чeм ceбя зaнять? Прокaчай свое тaло сидя дома без упражнaний, диeт и xимии. Убpать бoкa и пузo, накачать pуки, преcc, спину и дажe попу можно за нeделю другую cидя дoмa и ничегo не дeлaя (исxoдя из личногo oпытa) , этo ревoлюция в спoрте. вoт cами почитaйтe ------- http://ipsite.org/36t15

      -1
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      Рейтинг: +1819

      baden69 13 часов назад

      Кот обрадовался...

      0
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      Рейтинг: +443

      Граф2019 15 часов назад

      поделись! колбасюк...

      0
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      Рейтинг: +950

      Semushkin Roman Valerievi 15 часов назад

      По русски говорит уже лучше, чем другие игроки сборной.
      В общем нужно заявлять в команду Черчесова.

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      Рейтинг: +296

      Ziklop > Semushkin Roman Valerievi 7 часов назад

      По португальский лопотал, не осилил "оставайся дома"

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      Рейтинг: +2557

      Томик 15 часов назад

      Успел сыграть, всё таки?

      0
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      Рейтинг: +645

      Spartak Piter 16 часов назад

      Ну белый же))

      -1
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      Рейтинг: +302

      Бoрат > Spartak Piter 15 часов назад

      Просто загорелый !!!

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      Рейтинг: +455

      кто там 16 часов назад

      смотрю отрабатывает потраченные 40 млн и 8 млн зп гыгыгы

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