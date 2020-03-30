Малком – лучший игрок «Зенита» в марте

Что за стадо? То постоянно на Жуванильду надрачивали и его лучшим выбирали, вне зависимости от того, как он провёл матч и выходил ли на поле вообще. Теперь вот за другого деятеля начали топить. Ничего, что в матчах с Локо и Уфой от него был нулевой выхлоп, а в игре с Уралом он запорол кучу 147%-ых моментов? Придумали, мля, новую икону. Тьфу
Пресс-служба «Зенита» назвала лучшего игрока команды по итогам марта.
Этого звания удостоился бразильский вингер Малком, за которого проголосовали 29,59 процента болельщиков, участвовавших в опросе.
В тройку лучших также вошли Юрий Жирков (24,05%) и Сердар Азмун (23,06%).
В марте Малком провел за «Зенит» три матча, забил один гол и сделал один ассист.