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    Малком – лучший игрок «Зенита» в марте

    Пресс-служба «Зенита» назвала лучшего игрока команды по итогам марта.

    Этого звания удостоился бразильский вингер Малком, за которого проголосовали 29,59 процента болельщиков, участвовавших в опросе.

    В тройку лучших также вошли Юрий Жирков (24,05%) и Сердар Азмун (23,06%).

    В марте Малком провел за «Зенит» три матча, забил один гол и сделал один ассист.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    30.03.2020 20:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +86

      Stalin XP 2 часа назад

      Что за стадо? То постоянно на Жуванильду надрачивали и его лучшим выбирали, вне зависимости от того, как он провёл матч и выходил ли на поле вообще. Теперь вот за другого деятеля начали топить. Ничего, что в матчах с Локо и Уфой от него был нулевой выхлоп, а в игре с Уралом он запорол кучу 147%-ых моментов? Придумали, мля, новую икону. Тьфу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3432

      BarStep 3 часа назад

      Ну, скорее всего соглашусь, чем нет.. Так сказать авансово, для поднятия боевого духа..

      0
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      Рейтинг: -164

      Аден 5 часов назад

      это та игруля, с деликатной травмой, играющий за неправильный клуп. бу-га-га

      -1
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      Рейтинг: +396

      ZENIT*** 13 часов назад

      Да ладно,это уже похоже на жертвоприношение!

      0
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      Рейтинг: +1285

      Genz 16 часов назад

      Малком лучший игрок зенита на карантине из трёх оставшихся в Питере игроков основного состава

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