Малком – лучший игрок «Зенита» в марте

Пресс-служба «Зенита» назвала лучшего игрока команды по итогам марта.

Этого звания удостоился бразильский вингер Малком, за которого проголосовали 29,59 процента болельщиков, участвовавших в опросе.

В тройку лучших также вошли Юрий Жирков (24,05%) и Сердар Азмун (23,06%).

В марте Малком провел за «Зенит» три матча, забил один гол и сделал один ассист.