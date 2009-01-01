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    Экс-защитник «Краснодара» Анджелкович: «Все ждали, что Россия поможет»

    Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Душан Анджелкович рассказал о ситуации в Сербии в период пандемии коронавируса.

    «Начиная с часу дня субботы до пяти утра понедельника вообще нельзя выходить из дома. Понятно, почему это решили сделать. В выходные всем хочется прогуляться, тем более погода хорошая. По будням в пять часов вечера все полностью закрывается. Люди старше 65 лет могут выходить на улицу только с пяти до семи утра – до магазина и обратно. Также запрещено ходить группами. Люди ведут себя очень сознательно. Все понимают, что если сейчас четко соблюдать самоизоляцию, это пройдет гораздо быстрее.

    В магазинах вообще никаких проблем, на полках есть все что нужно. При этом там нет толп людей или огромных очередей. Все ведут себя спокойно и не устраивают закупок на несколько месяцев вперед. И в целом наше правительство очень хорошо все организовало. Это касается и бытовых моментов, и медицины.

    Слышал, что Россия отправила Сербии гуманитарную помощь. Здесь это активно обсуждалось в СМИ. Все в Сербии очень благодарны – и наш президент, и простой народ. Если честно, для нас это было важно, и все ждали, что Россия поможет. Это в очередной раз показало дружбу наших народов», – рассказал серб.

    • Анджелкович выступал за «Ростов» с 2009 по 2010-й.
    • В 2011-м защитник перешел в «Краснодар», за который играл до 2014-го.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5451

      paracetamol 1 час назад

      Вам сколько не поможешь, все в сторону Германии смотрите!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37924

      MaxRnD > paracetamol 6 минут назад

      а точнее НАТО и Евросоюза ...

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