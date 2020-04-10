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  • Экс-защитник «Краснодара» Анджелкович: «Все ждали, что Россия поможет»

Экс-защитник «Краснодара» Анджелкович: «Все ждали, что Россия поможет»

10 апреля 2020, 08:18
5

Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Душан Анджелкович рассказал о ситуации в Сербии в период пандемии коронавируса.

«Начиная с часу дня субботы до пяти утра понедельника вообще нельзя выходить из дома. Понятно, почему это решили сделать. В выходные всем хочется прогуляться, тем более погода хорошая. По будням в пять часов вечера все полностью закрывается. Люди старше 65 лет могут выходить на улицу только с пяти до семи утра – до магазина и обратно. Также запрещено ходить группами. Люди ведут себя очень сознательно. Все понимают, что если сейчас четко соблюдать самоизоляцию, это пройдет гораздо быстрее.

В магазинах вообще никаких проблем, на полках есть все что нужно. При этом там нет толп людей или огромных очередей. Все ведут себя спокойно и не устраивают закупок на несколько месяцев вперед. И в целом наше правительство очень хорошо все организовало. Это касается и бытовых моментов, и медицины.

Слышал, что Россия отправила Сербии гуманитарную помощь. Здесь это активно обсуждалось в СМИ. Все в Сербии очень благодарны – и наш президент, и простой народ. Если честно, для нас это было важно, и все ждали, что Россия поможет. Это в очередной раз показало дружбу наших народов», – рассказал серб.

  • Анджелкович выступал за «Ростов» с 2009 по 2010-й.
  • В 2011-м защитник перешел в «Краснодар», за который играл до 2014-го.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Анджелкович Душан
Комментарии (5)
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paracetamol
1586500041
Вам сколько не поможешь, все в сторону Германии смотрите!
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Makaweli
1586525259
Россия шедрая душа!
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zigbert
1586527989
Помогать надо, но не забывать о своем народе.
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sochi-2013
1586535710
Многие сербы более русские, чем сами русские. "Нас и руса 300 милиона, нас без руса пола камиона" ("Нас с русскими — 300 миллионов, а без русских — полгрузовика")
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