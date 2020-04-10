Экс-защитник «Краснодара» Анджелкович: «Все ждали, что Россия поможет»

Экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Душан Анджелкович рассказал о ситуации в Сербии в период пандемии коронавируса.

«Начиная с часу дня субботы до пяти утра понедельника вообще нельзя выходить из дома. Понятно, почему это решили сделать. В выходные всем хочется прогуляться, тем более погода хорошая. По будням в пять часов вечера все полностью закрывается. Люди старше 65 лет могут выходить на улицу только с пяти до семи утра – до магазина и обратно. Также запрещено ходить группами. Люди ведут себя очень сознательно. Все понимают, что если сейчас четко соблюдать самоизоляцию, это пройдет гораздо быстрее.

В магазинах вообще никаких проблем, на полках есть все что нужно. При этом там нет толп людей или огромных очередей. Все ведут себя спокойно и не устраивают закупок на несколько месяцев вперед. И в целом наше правительство очень хорошо все организовало. Это касается и бытовых моментов, и медицины.

Слышал, что Россия отправила Сербии гуманитарную помощь. Здесь это активно обсуждалось в СМИ. Все в Сербии очень благодарны – и наш президент, и простой народ. Если честно, для нас это было важно, и все ждали, что Россия поможет. Это в очередной раз показало дружбу наших народов», – рассказал серб.