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  • Глушаков – о кризисе: «Я шить умею, если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом»

Глушаков – о кризисе: «Я шить умею, если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом»

10 апреля 2020, 01:53
18

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что вопрос урезания зарплат в грозненском клубе пока не поднимался.

«Не было диалога с клубом о том, как всe будет происходить. В каждом клубе своя ситуация, мы всегда готовы к общению. Не знаю, как всe сложится. Я вот шить умею, если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом. Думаю, не пропаду», – сказал Глушаков.

  • По информации «Чемпионата», зарплата хавбека в «Ахмате» составляет 1 миллион евро в год.
  • В текущем сезоне 33-летний Глушаков забил четыре гола в 20 матчах.

Глушаков: «Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (18)
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serppion
1586477587
― Завяжу! На работу устроюсь. ― Кем? В родном колхозе сторожем? ― Почему сторожем? Могу снег чистить, кирпичи класть, или переводчиком, английский я знаю.
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mutabor0992
1586479220
Диня а если серьезно???Ну акромя,как лясы точить.Да понты дешевые кидать.Ни хера ты не умеешь.P.S.Да и еще в футбол ты играешь ОЧЕНЬ средне.
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кран
1586485820
Так иди маски шей...
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ЮНик
1586495391
Агроном??? Сразу песня вспомнилась: Да у тебя же все наоборот, Какой ты на *** танкист! Ну разве что швея...
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Play
1586495561
Банщиком иди, твоё призвание и опыт есть
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New Life
1586504294
"если что, пойду на полставки ремонтировать обувь " Если что, просись в синит, там таких ты примут.
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serhio80
1586509440
Баньщиком иди
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Cules2013
1586512583
равзе что клоуном на полставки в цирк
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фанат джигурды
1586517676
Глушак будет штопать б\у резиновые изделия №2.
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zigbert
1586528959
Трудно представить Глушакова в роли башмачника или швеи. Тем более с такой зарплатой. Хотя и говорил что пойдет в Ахмат на 20 тыс.р. в месяц.
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