Глушаков – о кризисе: «Я шить умею, если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом»

"если что, пойду на полставки ремонтировать обувь "
Если что, просись в синит, там таких ты примут.
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что вопрос урезания зарплат в грозненском клубе пока не поднимался.
«Не было диалога с клубом о том, как всe будет происходить. В каждом клубе своя ситуация, мы всегда готовы к общению. Не знаю, как всe сложится. Я вот шить умею, если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом. Думаю, не пропаду», – сказал Глушаков.
- По информации «Чемпионата», зарплата хавбека в «Ахмате» составляет 1 миллион евро в год.
- В текущем сезоне 33-летний Глушаков забил четыре гола в 20 матчах.
Глушаков: «Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану»