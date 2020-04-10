Глушаков – о кризисе: «Я шить умею, если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что вопрос урезания зарплат в грозненском клубе пока не поднимался.

«Не было диалога с клубом о том, как всe будет происходить. В каждом клубе своя ситуация, мы всегда готовы к общению. Не знаю, как всe сложится. Я вот шить умею, если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом. Думаю, не пропаду», – сказал Глушаков.

По информации «Чемпионата», зарплата хавбека в «Ахмате» составляет 1 миллион евро в год.

В текущем сезоне 33-летний Глушаков забил четыре гола в 20 матчах.

Глушаков: «Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану»