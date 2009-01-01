Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Глушаков – о кризисе: «Я шить умею, если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что вопрос урезания зарплат в грозненском клубе пока не поднимался.

    «Не было диалога с клубом о том, как всe будет происходить. В каждом клубе своя ситуация, мы всегда готовы к общению. Не знаю, как всe сложится. Я вот шить умею, если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом. Думаю, не пропаду», – сказал Глушаков.

    • По информации «Чемпионата», зарплата хавбека в «Ахмате» составляет 1 миллион евро в год.
    • В текущем сезоне 33-летний Глушаков забил четыре гола в 20 матчах.

    Глушаков: «Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:53
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +352

      New Life 49 минут назад

      "если что, пойду на полставки ремонтировать обувь "
      Если что, просись в синит, там таких ты примут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      borat-chmo 1 час назад

      Никто не любит бедного Дениску...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      Ziklop 1 час назад

      Агроном хренов, лопату и могу копать или не копать, ты за носки больше тратишь чем они в месяц получают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      Play 3 часа назад

      Банщиком иди, твоё призвание и опыт есть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3766

      ЮНик 3 часа назад

      Агроном??? Сразу песня вспомнилась:
      Да у тебя же все наоборот,
      Какой ты на *** танкист!
      Ну разве что швея...


      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +318

      кран 5 часов назад

      Так иди маски шей...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1865

      Бухбух 7 часов назад

      Этих доходов Глушакову не хватит даже на алименты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2245

      mutabor0992 7 часов назад

      Диня а если серьезно???Ну акромя,как лясы точить.Да понты дешевые кидать.Ни хера ты не умеешь.P.S.Да и еще в футбол ты играешь ОЧЕНЬ средне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2903

      serppion 8 часов назад

      ― Завяжу! На работу устроюсь.
      ― Кем? В родном колхозе сторожем?
      ― Почему сторожем? Могу снег чистить, кирпичи класть, или переводчиком, английский я знаю.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2106

      alarm 8 часов назад

      в тарасофке до сих пор вакантно место парильщика. хотя ему лучше на свиноферму. вилы и навоз.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76005
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru