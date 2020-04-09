Хаверц готов перейти в «Баварию». «Байер» оценивает его в 100 миллионов

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц заинтересован в переходе в «Баварию».

По информации Sky Sport Deutschland, 20-летний футболист готов отправиться в Мюнхен по окончании сезона.

Однако клубам будет сложно договориться об условиях сделки, поскольку «Байер» оценивает хавбека в 100 миллионов евро, а «Бавария» такие деньги платить не намерена.