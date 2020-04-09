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    Хаверц готов перейти в «Баварию». «Байер» оценивает его в 100 миллионов

    Полузащитник «Байера» Кай Хаверц заинтересован в переходе в «Баварию».

    По информации Sky Sport Deutschland, 20-летний футболист готов отправиться в Мюнхен по окончании сезона.

    Однако клубам будет сложно договориться об условиях сделки, поскольку «Байер» оценивает хавбека в 100 миллионов евро, а «Бавария» такие деньги платить не намерена.

    • В текущем сезоне Хаверц провел за леверкузенскую команду 34 матча, забил 10 голов и сделал восемь ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Sky Sport Deutschland

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    09.04.2020 23:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +305

      de bruyne 8 часов назад

      Ну данный момент байер хорошо играет почему бы с ним не выиграть трофеи

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