«Торпедо» объявило о снижении зарплат в клубе на 25%

Все сотрудники московского «Торпедо» дали согласие на временное урезание своих окладов в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Пока речь идет только об апреле. В среднем клуб сэкономит сумму, эквивалентную 1/4 зарплатного фонда.

«С подобной инициативой выступило руководство клуба. Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, то мы понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов.

Хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона», – сказала президент «Торпедо» Елена Еленцева.