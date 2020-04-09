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    «Торпедо» объявило о снижении зарплат в клубе на 25%

    Все сотрудники московского «Торпедо» дали согласие на временное урезание своих окладов в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

    Пока речь идет только об апреле. В среднем клуб сэкономит сумму, эквивалентную 1/4 зарплатного фонда.

    «С подобной инициативой выступило руководство клуба. Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, то мы понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов.

    Хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона», – сказала президент «Торпедо» Елена Еленцева.

    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

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    09.04.2020 22:23
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