Семак: «Надеюсь, что в мае начнем более основательно тренироваться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о возобновлении сезона РПЛ.

– Какой-то серьезной нагрузки пока нет. Сейчас иначе и не может быть, пока мы не знаем даты, от которой надо отталкиваться, чтобы начать настоящую подготовку.

Лично я очень надеюсь, что сбудется благоприятный прогноз и в мае мы начнем тренироваться более основательно. Ведь когда бы ни возобновился чемпионат, две-три недели на подготовку всем командам понадобятся.

- Если окончание этого сезона совпадет с началом следующего, для вас это более сложный сценарий?

– Он тоже приемлем. Обычно сборы и вообще планы подготовки заранее верстаем. Но теперь иная ситуация. Нужно перестраиваться, привыкать. Впрочем, жизнь часто свои коррективы вносит. Вот готовились мы к весенней части чемпионата два месяца, а когда она началась, у нас ни Азмуна, ни Дзюбы, ни Дриусси. В итоге выходим на игры отнюдь не с теми, кто зимой наигрывался в большинстве контрольных матчей.

Все меняется, и мы должны быть в этом отношении гибкими. Больших проблем при любом сценарии возобновления чемпионата не вижу. Конечно, придется чаще играть – в этом есть свои нюансы для команд с возрастными футболистами в составе. Но такие детали будем прорабатывать, когда определятся даты игр этого и следующего чемпионатов.