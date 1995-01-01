Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Семак: «Надеюсь, что в мае начнем более основательно тренироваться»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о возобновлении сезона РПЛ.

    – Какой-то серьезной нагрузки пока нет. Сейчас иначе и не может быть, пока мы не знаем даты, от которой надо отталкиваться, чтобы начать настоящую подготовку.

    Лично я очень надеюсь, что сбудется благоприятный прогноз и в мае мы начнем тренироваться более основательно. Ведь когда бы ни возобновился чемпионат, две-три недели на подготовку всем командам понадобятся.

    - Если окончание этого сезона совпадет с началом следующего, для вас это более сложный сценарий?

    – Он тоже приемлем. Обычно сборы и вообще планы подготовки заранее верстаем. Но теперь иная ситуация. Нужно перестраиваться, привыкать. Впрочем, жизнь часто свои коррективы вносит. Вот готовились мы к весенней части чемпионата два месяца, а когда она началась, у нас ни Азмуна, ни Дзюбы, ни Дриусси. В итоге выходим на игры отнюдь не с теми, кто зимой наигрывался в большинстве контрольных матчей.

    Все меняется, и мы должны быть в этом отношении гибкими. Больших проблем при любом сценарии возобновления чемпионата не вижу. Конечно, придется чаще играть – в этом есть свои нюансы для команд с возрастными футболистами в составе. Но такие детали будем прорабатывать, когда определятся даты игр этого и следующего чемпионатов.

    • Из-за пандемии коронавируса РПЛ приостановлена до 31 мая.
    • «Зенит» по итогам 22 туров лидирует в чемпионате, опережая конкурентов на девять очков.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75984
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru