Ройс: «Лучший вариант для Санчо – остаться в «Боруссии»

Футболист «Боруссии» Марко Ройс рекомендует партнеру Джейдону Санчо не покидать клуб летом. На британца претендуют команды из АПЛ.

«Джейдон должен остаться в Дортмунде хотя бы еще на один-два года. На мой взгляд, для него прямо сейчас нет лучшего варианта, чем остаться. В таком случае он сможет сделать серьезный шаг вперед. Если он не уйдет, то продолжит расти вместе с «Боруссией» и становиться более совершенным футболистом», – приводит слова Ройса LiveTV со ссылкой на Bild.