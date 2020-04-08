Ройс: «Лучший вариант для Санчо – остаться в «Боруссии»

Футболист «Боруссии» Марко Ройс рекомендует партнеру Джейдону Санчо не покидать клуб летом. На британца претендуют команды из АПЛ.
«Джейдон должен остаться в Дортмунде хотя бы еще на один-два года. На мой взгляд, для него прямо сейчас нет лучшего варианта, чем остаться. В таком случае он сможет сделать серьезный шаг вперед. Если он не уйдет, то продолжит расти вместе с «Боруссией» и становиться более совершенным футболистом», – приводит слова Ройса LiveTV со ссылкой на Bild.
- Санчо на рынке стоит 120 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги он провел 22 матча, забил 14 голов, сделал 16 результативных пасов.
- «Боруссия» в Бундеслиге идет второй.
Источник: LiveTV