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  • «РБ-Спорт»: игроки «Уфы» пожаловались на несогласованное снижение зарплаты на 70%

«РБ-Спорт»: игроки «Уфы» пожаловались на несогласованное снижение зарплаты на 70%

8 апреля 2020, 18:00
5

Футболисты «Уфы» пожаловались на действия руководства клуба в юридические органы.

Как сообщает «РБ-Спорт», «Уфа» сократила игрокам команды зарплату на 70 процентов из-за кризиса во время пандемии коронавируса, не договорившись при этом с самими футболистами.

«Руководство «Уфы» разослало игрокам команды письма о снижении зарплаты на 70 процентов без предварительного согласования. Несколько футболистов обратились с жалобами в Международную федерацию ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В ближайшие дни FIFPro может прислать в «Уфу» претензию, как уже сделала ранее с казахстанскими клубами, снизившими зарплаты в одностороннем порядке», — сообщает источник.

  • РПЛ приостановлена как минимум до конца мая.
  • «Уфа» занимает девятое место в таблице чемпионата.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (5)
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Соарес
1586358130
на кол руководство уфы
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Ziklop
1586358780
Нескромно 70% , есть повод выписать себе премии за экономию.
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MaxRnD
1586359490
В Уфе лучше за языком следить, ибо там Вадик может в сердцах двойку в бороду прописать
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Hektor 84
1586362276
Правильно сделали. Им бы вообще вывести зарплаты на уровень МРОТ, а то подзажрались.
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zigbert
1586527198
Уфа конечно не Барселона.
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