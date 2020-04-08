«РБ-Спорт»: игроки «Уфы» пожаловались на несогласованное снижение зарплаты на 70%

Футболисты «Уфы» пожаловались на действия руководства клуба в юридические органы.

Как сообщает «РБ-Спорт», «Уфа» сократила игрокам команды зарплату на 70 процентов из-за кризиса во время пандемии коронавируса, не договорившись при этом с самими футболистами.

«Руководство «Уфы» разослало игрокам команды письма о снижении зарплаты на 70 процентов без предварительного согласования. Несколько футболистов обратились с жалобами в Международную федерацию ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В ближайшие дни FIFPro может прислать в «Уфу» претензию, как уже сделала ранее с казахстанскими клубами, снизившими зарплаты в одностороннем порядке», — сообщает источник.