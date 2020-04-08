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    «РБ-Спорт»: игроки «Уфы» пожаловались на несогласованное снижение зарплаты на 70%

    Футболисты «Уфы» пожаловались на действия руководства клуба в юридические органы.

    Как сообщает «РБ-Спорт», «Уфа» сократила игрокам команды зарплату на 70 процентов из-за кризиса во время пандемии коронавируса, не договорившись при этом с самими футболистами.

    «Руководство «Уфы» разослало игрокам команды письма о снижении зарплаты на 70 процентов без предварительного согласования. Несколько футболистов обратились с жалобами в Международную федерацию ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В ближайшие дни FIFPro может прислать в «Уфу» претензию, как уже сделала ранее с казахстанскими клубами, снизившими зарплаты в одностороннем порядке», — сообщает источник.

    • РПЛ приостановлена как минимум до конца мая.
    • «Уфа» занимает девятое место в таблице чемпионата.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    08.04.2020 18:00
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2723

      TOMSON 16 часов назад

      Если с футболистами такое позволяется, страшно представить, что в остальной стране происходит.

      0
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 16 часов назад

      Правильно сделали. Им бы вообще вывести зарплаты на уровень МРОТ, а то подзажрались.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +37865

      MaxRnD 17 часов назад

      В Уфе лучше за языком следить, ибо там Вадик может в сердцах двойку в бороду прописать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +258

      Ziklop 17 часов назад

      Нескромно 70% , есть повод выписать себе премии за экономию.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Соарес 17 часов назад

      на кол руководство уфы

      1
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