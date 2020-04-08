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  • Президент «Урала»: «Мы не сокращали зарплаты. Вернутся легионеры — тогда и посмотрим»

Президент «Урала»: «Мы не сокращали зарплаты. Вернутся легионеры — тогда и посмотрим»

8 апреля 2020, 12:23
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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что на данный момент не сокращал зарплаты футболистам своей команды.

«Наша позиция не поменялась. Надо же с игроками разговаривать, а у нас легионеры разъехались. Как тут можно договориться? Приедут — тогда посмотрим. До 1 мая никаких решений не будет.

Поляки сидят на карантине в Польше, как я с ними свяжусь? Нет, мы не решали этот вопрос. И потом, у нас не такие зарплаты, как в «Спартаке». Так что тема довольно тонкая...», – сказал Иванов.

  • На сокращение из-за карантина пошли такие клубы, как «Спартак», «Зенит» и «Рубин».
  • РПЛ остановлена как минимум до конца мая.

«Урал» распустил игроков до 1 мая, легионерам разрешили уехать домой

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (1)
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Hektor 84
1586359855
Ну конечно же у вас зарплаты и так маленькие еще и в рублях. А бюджет региона резиновый всё покроет. Урезать бы Уралу финансирование. Что тогда он запоет?
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