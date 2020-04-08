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    Президент «Урала»: «Мы не сокращали зарплаты. Вернутся легионеры — тогда и посмотрим»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что на данный момент не сокращал зарплаты футболистам своей команды.

    «Наша позиция не поменялась. Надо же с игроками разговаривать, а у нас легионеры разъехались. Как тут можно договориться? Приедут — тогда посмотрим. До 1 мая никаких решений не будет.

    Поляки сидят на карантине в Польше, как я с ними свяжусь? Нет, мы не решали этот вопрос. И потом, у нас не такие зарплаты, как в «Спартаке». Так что тема довольно тонкая...», – сказал Иванов.

    • На сокращение из-за карантина пошли такие клубы, как «Спартак», «Зенит» и «Рубин».
    • РПЛ остановлена как минимум до конца мая.

    «Урал» распустил игроков до 1 мая, легионерам разрешили уехать домой

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2020 12:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 17 часов назад

      Ну конечно же у вас зарплаты и так маленькие еще и в рублях. А бюджет региона резиновый всё покроет. Урезать бы Уралу финансирование. Что тогда он запоет?

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