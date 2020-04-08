Президент «Урала»: «Мы не сокращали зарплаты. Вернутся легионеры — тогда и посмотрим»

Ну конечно же у вас зарплаты и так маленькие еще и в рублях. А бюджет региона резиновый всё покроет. Урезать бы Уралу финансирование. Что тогда он запоет?
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что на данный момент не сокращал зарплаты футболистам своей команды.
«Наша позиция не поменялась. Надо же с игроками разговаривать, а у нас легионеры разъехались. Как тут можно договориться? Приедут — тогда посмотрим. До 1 мая никаких решений не будет.
Поляки сидят на карантине в Польше, как я с ними свяжусь? Нет, мы не решали этот вопрос. И потом, у нас не такие зарплаты, как в «Спартаке». Так что тема довольно тонкая...», – сказал Иванов.
- На сокращение из-за карантина пошли такие клубы, как «Спартак», «Зенит» и «Рубин».
- РПЛ остановлена как минимум до конца мая.
«Урал» распустил игроков до 1 мая, легионерам разрешили уехать домой