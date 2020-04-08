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  • Живоглядов: «Очень хочу выходить на поле за «Локо» – у меня сейчас самый возраст, чтобы играть»

Живоглядов: «Очень хочу выходить на поле за «Локо» – у меня сейчас самый возраст, чтобы играть»

8 апреля 2020, 12:10
2

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов признался, что хотел бы получать больше игровой практики в составе московской команды.

«Я не сторонник того, чтобы спрашивать что-то у главного тренера. На то он и главный, а ты должен подчиняться и принимать его решения. Но, конечно, то, что я не играю, — для меня не норма. Очень хочу выходить на поле — у меня сейчас самый возраст, чтобы играть. Я в топ-клубе — с мотивацией тоже все в порядке.

Состав определяет тренерский штаб — кого считают сильнейшим, того и ставят. С моей стороны кажется, что в моих тренировках, отношению к себе ничего не поменялось. Но себя самого оценивать тяжело.

Сам свои матчи разбираю, конечно, анализирую ошибки. После удачных матчей сразу не смотрю — могу через два-три дня обзор глянуть. А после неудачных, бывает, прям в раздевалке открываю видео. Плюс-минус час после матча ты на стадионе, время есть. Хочется сразу разобрать момент: одно дело на поле видеть, как забиваешь ты или тебе, другое — с разных камер. Я достаточно быстро прокручиваю эти моменты в голове и отпускаю.

В целом понимаю, что полностью в первой части сезона себя показать не удалось. Точно способен на большее. И в плане того, как играл, и в плане количества времени на поле. Я очень хочу играть — у меня есть для этого и силы, и желание, и амбиции», — сказал Живоглядов.

  • Живоглядов перешел в «Локомотив» из «Уфы» за 2 миллиона евро.
  • В этом сезоне он провел 10 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Живоглядов Дмитрий
Комментарии (2)
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vladimir-7
1586356095
Если в Локомотиве не дают играть в основе, то переходи в другой клуб, а вопросами поисков и переговоров, должен заниматься твой агент, не афишируя свои действия.
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Соарес
1586358524
с таким языком только лавки полировать
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