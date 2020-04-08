Кассано: «Бекхэм напоминал в «Реале» рок-звезду, но я был лучше него»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал о работе с Фабио Капелло и дружбе с Дэвидом Бекхэмом в «Реале».

«Перед сезоном-2006/07 под руководством Фабио Капелло в «Реале» я потерял 10 килограммов и весил 82. Он выпустил меня в стартовом составе в первых двух играх сезона и оставил за бортом за третью. Я разозлился на него... Нужно извиниться перед Капелло спустя годы и признать, что это была исключительно моя вина. Со мной он многое пережил.

Дэвид Бекхэм был моим другом. Он напоминал всемирно известную рок-звезду, но при этом оставался приземленным и скромным. Я выглядел лучше него, по крайней мере, немного (смеется)», – вспоминает Кассано.