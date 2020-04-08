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    Кассано: «Бекхэм напоминал в «Реале» рок-звезду, но я был лучше него»

    Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал о работе с Фабио Капелло и дружбе с Дэвидом Бекхэмом в «Реале».

    «Перед сезоном-2006/07 под руководством Фабио Капелло в «Реале» я потерял 10 килограммов и весил 82. Он выпустил меня в стартовом составе в первых двух играх сезона и оставил за бортом за третью. Я разозлился на него... Нужно извиниться перед Капелло спустя годы и признать, что это была исключительно моя вина. Со мной он многое пережил.

    Дэвид Бекхэм был моим другом. Он напоминал всемирно известную рок-звезду, но при этом оставался приземленным и скромным. Я выглядел лучше него, по крайней мере, немного (смеется)», – вспоминает Кассано.

    • Кассано выступал за «Реал» в сезоне-2006/07.

    Источник: Football Italia

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    08.04.2020 07:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 21 час назад

      Антонио, да кто ж спорит-то?
      Ты был лучше, как футболист...Дэвид - КАК РОК-ЗВЯЗДА!))))

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      Рейтинг: +3844

      САДЫЧОК 22 часа назад

      Кассано хорош , но Бекхем всегда был лучше его !

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      Рейтинг: +1188

      FRZZ 23 часа назад

      Кто лучше, кто хуже, уже не имеет значения.

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