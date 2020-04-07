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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Журналист Боярский: «Как мне рассказывали, в базовом клубе женской сборной России хватало и лесби»

    Журналист Александр Боярский рассказал, что за женский футбольный клуб «Россиянка» играли девушки нетрадиционной сексуальной ориентации.

    «В 2007 году я удачно попал в струю по развитию женского футбола. Где-то сверху была дана команда создать пул журналистов и таскать их по международным матчам сборной России и базового клуба «Россиянка», игравшего в женской Лиге чемпионов.

    Это было хорошее время, мало того что всем обеспечивали (жилье, питание, проезд), так еще и суточные давали по 100 долларов в день. От нас требовалось для своих изданий давать небольшие заметки по итогам поездки. В общем, чтобы женского футбола было чуть больше в прессе, чем обычно. Ездил с нами и Виталий Мутко, он очень переживал за девчонок, когда они проигрывали. Я там чуть не нашел себе любовь, может, об этом еще как-нибудь расскажу, но имени палить не буду. Хотя в команде хватало и лесби, как мне рассказывали.

    А с Мутко было интересно, особенно в неформальной обстановке. Рассказывал интересные вещи. Иногда даже сам проявлял инициативу. Однажды куда-то летели, только после взлета разлили с коллегами виски, как он позвал к себе в пустой бизнес-класс и о чем-то стал говорить. Отпустил только перед посадкой, так и не выпили толком», — написал Боярский в своем инстаграме.

    • «Россиянка» — женская футбольная команда из города Химки, Московская область.
    • Пятикратный чемпион России.
    • В 2017 году «Россиянка» объединилась с женским футбольным клубом ЦСКА.

    Источник: инстаграм Александра Боярского

    Журналист, специализирующийся на информации о «Динамо». Бывший сотрудник закрывшегося «Спорт FM». Аудитория в инстаграме - 10 тыс. подписчиков.

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    07.04.2020 18:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 7 апреля, 23:07

      Зачем публиковать этот бред с лесби и шмутко? Мутко о чем то стал говорить? Наверно о лесби в женском футболе. Желтушная статья. Не о чем писать?

      0
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      Рейтинг: +388

      фанат джигурды 7 апреля, 19:50

      Из этой новости можно было 5 сделать.

      1. Боярский: "В сборной были розовые."
      2. Боярский: "За лишние статьи о женском футболе мы были на полном обеспечении."
      3. Боярский: "Мутко переживал за девочек."
      4. Боярский: "С Мутко было интересно."
      5. Боярский: "Мутко мне не позволял бухать."

      1
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      Рейтинг: +1090

      acor94 > фанат джигурды 7 апреля, 19:59

      редактора нужно уволить за халтурную работу!

      3
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      Рейтинг: +388

      фанат джигурды > acor94 7 апреля, 20:00

      У меня как раз завод сейчас на карантине)))

      0
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      Рейтинг: +1090

      acor94 7 апреля, 19:28

      если лесби красивые, то норм. страшных в тюрьму за пропаганду!

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      Рейтинг: +388

      фанат джигурды > acor94 7 апреля, 19:41

      Я в 2009-2012 работал водителем троллейбуса. С одним пацаном-водителем за руку здоровался, а через полгода узнал, что это Таня женского пола.

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      Рейтинг: +178

      valkam72 7 апреля, 18:55

      А в сините много педиков

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