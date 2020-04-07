Журналист Боярский: «Как мне рассказывали, в базовом клубе женской сборной России хватало и лесби»

Журналист Александр Боярский рассказал, что за женский футбольный клуб «Россиянка» играли девушки нетрадиционной сексуальной ориентации.

«В 2007 году я удачно попал в струю по развитию женского футбола. Где-то сверху была дана команда создать пул журналистов и таскать их по международным матчам сборной России и базового клуба «Россиянка», игравшего в женской Лиге чемпионов.

Это было хорошее время, мало того что всем обеспечивали (жилье, питание, проезд), так еще и суточные давали по 100 долларов в день. От нас требовалось для своих изданий давать небольшие заметки по итогам поездки. В общем, чтобы женского футбола было чуть больше в прессе, чем обычно. Ездил с нами и Виталий Мутко, он очень переживал за девчонок, когда они проигрывали. Я там чуть не нашел себе любовь, может, об этом еще как-нибудь расскажу, но имени палить не буду. Хотя в команде хватало и лесби, как мне рассказывали.

А с Мутко было интересно, особенно в неформальной обстановке. Рассказывал интересные вещи. Иногда даже сам проявлял инициативу. Однажды куда-то летели, только после взлета разлили с коллегами виски, как он позвал к себе в пустой бизнес-класс и о чем-то стал говорить. Отпустил только перед посадкой, так и не выпили толком», — написал Боярский в своем инстаграме.