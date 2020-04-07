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  • Журналист Боярский: «Как мне рассказывали, в базовом клубе женской сборной России хватало и лесби»

Журналист Боярский: «Как мне рассказывали, в базовом клубе женской сборной России хватало и лесби»

7 апреля 2020, 18:21
7

Журналист Александр Боярский рассказал, что за женский футбольный клуб «Россиянка» играли девушки нетрадиционной сексуальной ориентации.

«В 2007 году я удачно попал в струю по развитию женского футбола. Где-то сверху была дана команда создать пул журналистов и таскать их по международным матчам сборной России и базового клуба «Россиянка», игравшего в женской Лиге чемпионов.

Это было хорошее время, мало того что всем обеспечивали (жилье, питание, проезд), так еще и суточные давали по 100 долларов в день. От нас требовалось для своих изданий давать небольшие заметки по итогам поездки. В общем, чтобы женского футбола было чуть больше в прессе, чем обычно. Ездил с нами и Виталий Мутко, он очень переживал за девчонок, когда они проигрывали. Я там чуть не нашел себе любовь, может, об этом еще как-нибудь расскажу, но имени палить не буду. Хотя в команде хватало и лесби, как мне рассказывали.

А с Мутко было интересно, особенно в неформальной обстановке. Рассказывал интересные вещи. Иногда даже сам проявлял инициативу. Однажды куда-то летели, только после взлета разлили с коллегами виски, как он позвал к себе в пустой бизнес-класс и о чем-то стал говорить. Отпустил только перед посадкой, так и не выпили толком», — написал Боярский в своем инстаграме.

  • «Россиянка» — женская футбольная команда из города Химки, Московская область.
  • Пятикратный чемпион России.
  • В 2017 году «Россиянка» объединилась с женским футбольным клубом ЦСКА.

Источник: инстаграм Александра Боярского

Журналист, специализирующийся на информации о «Динамо». Бывший сотрудник закрывшегося «Спорт FM». Аудитория в инстаграме - 10 тыс. подписчиков.

Россия Мутко Виталий
Комментарии (7)
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valkam72
1586274935
А в сините много педиков
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acor94
1586276932
если лесби красивые, то норм. страшных в тюрьму за пропаганду!
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фанат джигурды
1586278256
Из этой новости можно было 5 сделать. 1. Боярский: "В сборной были розовые." 2. Боярский: "За лишние статьи о женском футболе мы были на полном обеспечении." 3. Боярский: "Мутко переживал за девочек." 4. Боярский: "С Мутко было интересно." 5. Боярский: "Мутко мне не позволял бухать."
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Hektor 84
1586290079
Зачем публиковать этот бред с лесби и шмутко? Мутко о чем то стал говорить? Наверно о лесби в женском футболе. Желтушная статья. Не о чем писать?
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