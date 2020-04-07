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    Медведев: «Думаю, РПЛ и РФС рассмотрят возможность проведения матчей без зрителей»

    Генеральный директор «Зенита« Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что чемпионат России могут доиграть при пустых трибунах.

    «Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей. По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам. Думаю, такой вариант РПЛ и РФС тоже будут рассматривать. Но, опять же, торопиться не надо. Как говорилось в одном известном фильме, главное — вернуть обществу полноценного человека. Давайте дождемся конца мая или конца июня, когда будет ясно, куда мы пришли», – сказал Медведев.

    Матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах

    Источник: ТАСС

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    07.04.2020 14:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1103

      DMитрий 8 апреля, 01:52

      Медведев, да не вопрос. Без зрителей, так без зрителей! Ты сразу тогда рассмотри параллельно вопрос возврата денег за неиспользованные матчи из абонемента, а то чего-то про это все молчат.

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      Рейтинг: +2469

      Давид59 7 апреля, 18:50

      Странно от Медведева слышать "торопиться не надо". Он что не бизнесмен? Сколько миллионов ежедневно теряется? Поверил бы, что он о футболистах заботится, если бы не история с Кокориным

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