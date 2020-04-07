Медведев: «Думаю, РПЛ и РФС рассмотрят возможность проведения матчей без зрителей»

Генеральный директор «Зенита« Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что чемпионат России могут доиграть при пустых трибунах.

«Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей. По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам. Думаю, такой вариант РПЛ и РФС тоже будут рассматривать. Но, опять же, торопиться не надо. Как говорилось в одном известном фильме, главное — вернуть обществу полноценного человека. Давайте дождемся конца мая или конца июня, когда будет ясно, куда мы пришли», – сказал Медведев.

Матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах