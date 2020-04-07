Матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах

РПЛ рассматривает вариант с проведением матчей без зрителей после возобновления турнира.

Как сообщают «Известия», такой сценарий обсуждался на общем собрании клубов Премьер-лиги в конце прошлой недели.

«Если к лету в России всe еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, то сезон РПЛ планируют завершить при пустых трибунах. На данном этапе других вариантов у нашего чемпионата нет.

Важно учитывать плотность календаря и погодные условия в стране. Если нынешний сезон будет сильно затянут, появятся большие проблемы в следующем. При этом все держат в голове, что летом 2021 года состоится чемпионат Европы, и следующий сезон нужно завершить не позже середины мая», – заявил источник издания, знакомый с ситуацией.