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    Матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах

    РПЛ рассматривает вариант с проведением матчей без зрителей после возобновления турнира.

    Как сообщают «Известия», такой сценарий обсуждался на общем собрании клубов Премьер-лиги в конце прошлой недели.

    «Если к лету в России всe еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, то сезон РПЛ планируют завершить при пустых трибунах. На данном этапе других вариантов у нашего чемпионата нет.

    Важно учитывать плотность календаря и погодные условия в стране. Если нынешний сезон будет сильно затянут, появятся большие проблемы в следующем. При этом все держат в голове, что летом 2021 года состоится чемпионат Европы, и следующий сезон нужно завершить не позже середины мая», – заявил источник издания, знакомый с ситуацией.

    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • Не исключено, что при пустых трибунах команды проведут не все оставшиеся матчи – решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

    Источник: «Известия»

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    07.04.2020 01:21
    Комментарии17
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      Рейтинг: +75985

      zigbert 7 апреля, 18:43

      Если решили доигрывать то хотя бы таким способом.

      0
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      Рейтинг: +5446

      paracetamol 7 апреля, 14:10

      Питерские с короновирусными играть не собираются.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      Бриг 7 апреля, 12:44

      С радостью бы закончили уже этот горе-чемпионат. Но боятся, что в еврокубки не пустят, деньги потеряют. Ну так доиграйте как-нибудь формальненько, без жертв, лишь бы галочку получить от УЕФА. А кому скучно - смотри Белоруссию, там веселуха, такого нигде больше не увидишь.

      1
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      Рейтинг: +9692

      Cules2013 7 апреля, 12:13

      Не футболом единым мы сыты. Я переживу и год без футбола, а вот карантин, без работы и с завышенными ценами на еду, оставит меня без штанов уже через пару месяцев, и это при том, что у меня была заначка на чёрный день, а иначе я бы уже лебеду бы варил, как во время Голода. Я расставляю приоритеты. Самое главное, что число заболевших смехотворно, умерших и того меньше, но карантин такой же, как в Италии. На каком основании? Особенно в регионах. Я ещё понимаю, Москва там Питер. Коронавирус в РФ уже больше месяца и число умерших всего 58 человек, при том, что карантин ввели чуть больше недели назад, т.е. и без карантина ситуация была обычной. 90% заболевших и умерших из Москвы и Московской области. Вот там пусть и будет карантин.
      Нужно очёнь жёстко регулировать аэропорты и весь вид транспорта, причём в т.ч. и внутреннего. Но на это всё. Простите, если у меня в регионе, допустим, на миллион жителей 2 несчастных больных, которых уже изолировали, какого хрена все должны сидеть дома без денег в кармане? Паранойя.

      4
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      Рейтинг: +3777

      3a zenit 7 апреля, 11:50

      с одной стороны давайте,а с другой стороны кто его смотреть то будет?

      1
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      Рейтинг: +1188

      FRZZ 7 апреля, 10:48

      Я лично соскучился по футболу, пусть возобновят хоть при пустых трибунах.

      1
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      Рейтинг: +342

      New Life 7 апреля, 10:25

      Не только без болельщиков, но и без судей - так проще синиту стать чемпионом.

      1
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 7 апреля, 09:58

      Доигрывать надо , по-любому.
      С болелами или без , тут наверно каждый сам для себя решает.
      Судя по многим комментам кто-то и год готов дома сидеть, ждать.
      Чего ?
      ХЗ . Какой то дядя должен сказать , Ребята выходите не заболеете.
      Каждый делает свой выбор.

      2
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      Рейтинг: +314

      Proker 7 апреля, 09:53

      Со зрителями или без, всё равно футбол смотреть хочется по телеку

      1
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      Рейтинг: +485

      ВасяК 7 апреля, 09:27

      А для кого тогда этот чемпионат??? Без болельщиков,это не футбол,а так!!!

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