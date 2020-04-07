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Матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах

7 апреля 2020, 01:21
14

РПЛ рассматривает вариант с проведением матчей без зрителей после возобновления турнира.

Как сообщают «Известия», такой сценарий обсуждался на общем собрании клубов Премьер-лиги в конце прошлой недели.

«Если к лету в России всe еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, то сезон РПЛ планируют завершить при пустых трибунах. На данном этапе других вариантов у нашего чемпионата нет.

Важно учитывать плотность календаря и погодные условия в стране. Если нынешний сезон будет сильно затянут, появятся большие проблемы в следующем. При этом все держат в голове, что летом 2021 года состоится чемпионат Европы, и следующий сезон нужно завершить не позже середины мая», – заявил источник издания, знакомый с ситуацией.

  • В РПЛ осталось провести восемь туров.
  • Не исключено, что при пустых трибунах команды проведут не все оставшиеся матчи – решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Граф2019
1586226817
а я пока поболею за Электрик БУГАГА шо в Белоруссии пылит...
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нейтральныйкакникто
1586227891
Это как концерт артистов эстрады , цирка,,,,,,, при пустых залах ,без публики.Хотя такой шаг лучше , чем отменить результаты , и распределить места как есть сейчас .
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Mister_Tomsk
1586231685
да лишь бы возобновились. а то чемпионат Батьки, не очень смотреть даже пьяным))))))))
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САДЫЧОК
1586238526
Матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах....ТАК И БУДЕТ ...НО через ГОД !
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Proker
1586242380
Со зрителями или без, всё равно футбол смотреть хочется по телеку
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New Life
1586244310
Не только без болельщиков, но и без судей - так проще синиту стать чемпионом.
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3a zenit
1586249402
с одной стороны давайте,а с другой стороны кто его смотреть то будет?
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Cules2013
1586250804
Не футболом единым мы сыты. Я переживу и год без футбола, а вот карантин, без работы и с завышенными ценами на еду, оставит меня без штанов уже через пару месяцев, и это при том, что у меня была заначка на чёрный день, а иначе я бы уже лебеду бы варил, как во время Голода. Я расставляю приоритеты. Самое главное, что число заболевших смехотворно, умерших и того меньше, но карантин такой же, как в Италии. На каком основании? Особенно в регионах. Я ещё понимаю, Москва там Питер. Коронавирус в РФ уже больше месяца и число умерших всего 58 человек, при том, что карантин ввели чуть больше недели назад, т.е. и без карантина ситуация была обычной. 90% заболевших и умерших из Москвы и Московской области. Вот там пусть и будет карантин. Нужно очёнь жёстко регулировать аэропорты и весь вид транспорта, причём в т.ч. и внутреннего. Но на это всё. Простите, если у меня в регионе, допустим, на миллион жителей 2 несчастных больных, которых уже изолировали, какого хрена все должны сидеть дома без денег в кармане? Паранойя.
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Бриг
1586252678
С радостью бы закончили уже этот горе-чемпионат. Но боятся, что в еврокубки не пустят, деньги потеряют. Ну так доиграйте как-нибудь формальненько, без жертв, лишь бы галочку получить от УЕФА. А кому скучно - смотри Белоруссию, там веселуха, такого нигде больше не увидишь.
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zigbert
1586274185
Если решили доигрывать то хотя бы таким способом.
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