Заболотный – подписчику: «А где дерево?»

Форвард «Сочи» Антон Заболотный показал, как умеет работать с мячом.

В комментариях подписчик задал вопрос: «А деревья разве так умеют?»

Заболотный ответил: «А где дерево? Я просто не заметил».

«Зенит» купил Заболотного в январе 2018 года у «Тосно» за 1,5 миллиона евро.

В активе нападающего 44 матча в составе петербургской команды, четыре гола и четыре ассиста.

Прошлым летом игрок на правах свободного агента ушел в «Сочи».