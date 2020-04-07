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Заболотный – подписчику: «А где дерево?»

7 апреля 2020, 09:36
9

Форвард «Сочи» Антон Заболотный показал, как умеет работать с мячом.

В комментариях подписчик задал вопрос: «А деревья разве так умеют?»

Заболотный ответил: «А где дерево? Я просто не заметил».

  • «Зенит» купил Заболотного в январе 2018 года у «Тосно» за 1,5 миллиона евро.
  • В активе нападающего 44 матча в составе петербургской команды, четыре гола и четыре ассиста.
  • Прошлым летом игрок на правах свободного агента ушел в «Сочи».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Антона Заболотного
Россия. Премьер-лига Сочи Заболотный Антон
Комментарии (9)
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giluxa1963
1586244528
к зеркалу подойди и увидишь
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VVM1964
1586247469
" Очки купи , лапоть " )))
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Axe111
1586259549
Нулевой
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general.lizyukov
1586260316
Слабенько. Мог бы и сострить.
Ответить
Masteralex
1586262446
так, жонглировать мячом научился, теперь надо научиться играть
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Hektor 84
1586270401
Лучше покажи видео где ты манекен с мячом обвести не смог
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Бухбух
1586272009
А на скорости это повторить слабо?
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Черкизовский Кот
1586273336
Да вон же они растут на заднем плане!!!
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zigbert
1586351349
Вот и покажи в игре такую технику владения мячом.
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