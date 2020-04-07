Заболотный – подписчику: «А где дерево?»

Форвард «Сочи» Антон Заболотный показал, как умеет работать с мячом.
В комментариях подписчик задал вопрос: «А деревья разве так умеют?»
Заболотный ответил: «А где дерево? Я просто не заметил».
- «Зенит» купил Заболотного в январе 2018 года у «Тосно» за 1,5 миллиона евро.
- В активе нападающего 44 матча в составе петербургской команды, четыре гола и четыре ассиста.
- Прошлым летом игрок на правах свободного агента ушел в «Сочи».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Антона Заболотного