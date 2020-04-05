Мостовой: «В «Спартаке» начали искать лучший вариант, чем Каррера. Это привело в тупик»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что москвичам не стоило увольнять Массимо Карреру с поста главного тренера команды.

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«В «Спартаке» начали искать лучший вариант, чем Каррера, это привело в тупик. Когда побеждаешь, начинаешь что-то искать. Карреру можно было не убирать, хотя он добился того, чего никто не добивался за последнее время.

Про Кононова мы изначально говорили, что ему будет тяжело. Удивительно, что нашли иностранца. Но я Тедеско не знал, хотя я его и сейчас не знаю. Человек сидел под Дюсельдорфом, позвонил знакомый и сказал: «Не хочешь стать тренером “Спартака»?» Поймал счастливый билет», — сказал Мостовой.