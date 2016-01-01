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    Мостовой: «В «Спартаке» начали искать лучший вариант, чем Каррера. Это привело в тупик»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что москвичам не стоило увольнять Массимо Карреру с поста главного тренера команды.

    Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4011493-mostovoj-spartak-iskal-luchshij-variant-chem-karrera-eto-privelo-v-tupik.html?utm_source=copypaste

    «В «Спартаке» начали искать лучший вариант, чем Каррера, это привело в тупик. Когда побеждаешь, начинаешь что-то искать. Карреру можно было не убирать, хотя он добился того, чего никто не добивался за последнее время.

    Про Кононова мы изначально говорили, что ему будет тяжело. Удивительно, что нашли иностранца. Но я Тедеско не знал, хотя я его и сейчас не знаю. Человек сидел под Дюсельдорфом, позвонил знакомый и сказал: «Не хочешь стать тренером “Спартака»?» Поймал счастливый билет», — сказал Мостовой.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла РПЛ.
    • Сейчас московский клуб возглавляет Доменико Тедеско. «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +287

      New Life 6 минут назад

      Мостовой уже не первый раз пытается гадить на Тедеско. Неплохие в прошлом футболисты вместо того, чтобы молчать и наслаждаться славой, стремятся стать тупым дерьмом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4106

      JTherry 27 минут назад

      "...я Тедеско не знал, хотя я его и сейчас не знаю..."
      а кто о Каррере, как о тренере (кроме того, что был помощником Конте), что-нибудь знал в 2016 году?

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      Рейтинг: +2777

      Борат 32 минуты назад

      федун знал, что заслуги карреры вовсе нет в том чемионстве.
      кому как не федуну знать, что чемпионство принесли чемоданы судьям, багаж аленичева, юбилей симоняна, покровительство лаврова и баня глушакова !
      гыгыгыггыы

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