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  • Мостовой: «В «Спартаке» начали искать лучший вариант, чем Каррера. Это привело в тупик»

Мостовой: «В «Спартаке» начали искать лучший вариант, чем Каррера. Это привело в тупик»

5 апреля 2020, 20:59
13

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что москвичам не стоило увольнять Массимо Карреру с поста главного тренера команды.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4011493-mostovoj-spartak-iskal-luchshij-variant-chem-karrera-eto-privelo-v-tupik.html?utm_source=copypaste

«В «Спартаке» начали искать лучший вариант, чем Каррера, это привело в тупик. Когда побеждаешь, начинаешь что-то искать. Карреру можно было не убирать, хотя он добился того, чего никто не добивался за последнее время.

Про Кононова мы изначально говорили, что ему будет тяжело. Удивительно, что нашли иностранца. Но я Тедеско не знал, хотя я его и сейчас не знаю. Человек сидел под Дюсельдорфом, позвонил знакомый и сказал: «Не хочешь стать тренером “Спартака»?» Поймал счастливый билет», — сказал Мостовой.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла РПЛ.
  • Сейчас московский клуб возглавляет Доменико Тедеско. «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Тедеско Доменико Мостовой Александр
Комментарии (13)
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JTherry
1586111544
"...я Тедеско не знал, хотя я его и сейчас не знаю..." а кто о Каррере, как о тренере (кроме того, что был помощником Конте), что-нибудь знал в 2016 году?
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New Life
1586112835
Мостовой уже не первый раз пытается гадить на Тедеско. Неплохие в прошлом футболисты вместо того, чтобы молчать и наслаждаться славой, стремятся стать тупым дерьмом.
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Hektor 84
1586117676
От добра добра не ищут
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vka1970
1586118476
Про Карреру вначале то же много гадостей говорили.Особенно ветераны нашего же клуба.Да и про Тедеско сейчас то же самое чешут. Заткнулись бы и дали человеку спокойно поработать.
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serhio80
1586124082
Саша, а вы где тренируете? С Тиной в подсобке это ваше личное дело, а не тренировка)
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piligrim1986
1586149716
Так не мост ли говорил в первых рядах, что Карреру надо убирать?
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vladimir-7
1586152099
Про Кононова МЫ изначально говорили..., а кто это МЫ?
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ufos73
1586160465
Чел потихоньку въезжает в команду, не мешайте ему. Еще бы игроков по сильнее, а так почти детсад
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zigbert
1586181633
Плохо то что в самый сложный период Карреру никто не поддержал.Руководство клуба и его ветераны рассчитывали что с его увольнением все само собой образуется. Да и отдельные игроки повели себя некрасиво. Поддержка была лишь со стороны болельщиков. С другой стороны Кононова не приняли фанаты. Результаты команды были не впечатляющими.Нет смысла сейчас об этом говорить. Сейчас у Спартака новый тренер. Хорошо то что у Цорна и Тедеско есть взаимопонимание а это не мало важно для тренера.
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житель СПб
1586186421
Про Карреру согласен полностью. И про Тедеско уже писал - дайте ему спокойно работать. Спартаковцы, проявите терпение! И будет вам счастье. У вас есть все для больших успехов - кроме, пожалуй, именно этого терпения. И еще - прочитал сейчас высказывание Федуна в 2018 году: «В РФПЛ сейчас нет команд, укомплектованных лучше «Спартака». Но под Лигу чемпионов нужно усиление». Это к вопросу о "богатом" Зените - в сравнении. Все у Спартака есть.
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