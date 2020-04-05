Calciomercato: «Ювентус» заинтересовался Кейном

В гонку за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна может включиться «Ювентус». Как пишет Calciomercato, англичанин интересен туринцам. Лондонцы хотят получить за форварда не меньше 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на футболиста являются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».