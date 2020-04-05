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Calciomercato: «Ювентус» заинтересовался Кейном

5 апреля 2020, 17:21

В гонку за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна может включиться «Ювентус». Как пишет Calciomercato, англичанин интересен туринцам. Лондонцы хотят получить за форварда не меньше 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на футболиста являются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

  • Сам Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».
  • В этом сезоне Кейн забил 17 мячей и сделал две голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
  • Кейн в карьере не взял ни одного трофея.

Источник: Calciomercato
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Тоттенхэм Ювентус Кейн Гарри
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