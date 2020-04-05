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  • Шунин: «Тренер оценивается по результату, при Хохлове его не было»

Шунин: «Тренер оценивается по результату, при Хохлове его не было»

5 апреля 2020, 01:14
3

Вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил время работы в команде главного тренера Дмитрия Хохлова. Он ушел осенью.

– Что не так было с Хохловым?

– Каждый тренер оценивается по результату работы, при Дмитрии Валерьевиче его не было. Но для меня Хохлов — хороший тренер, я всегда прислушивался к его мнению. К тому же, он проработал в «Динамо» достаточно долго. Да, отставки случаются: особенно когда команда играет не очень удачно, первым под удар попадает главный тренер.

  • Сейчас «Динамо» в таблице идет шестым.
  • РПЛ приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
  • Хохлов сейчас находится без клуба.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон Хохлов Дмитрий
Комментарии (3)
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Artemka544
1586068607
Так если вы сами играть не умеете,то сразу тренер виноват!!!
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Снег
1586072558
Откуда же будет результат, если до сих при угловых и штрафных трясёшься, глаза бешеные, прыгаешь на мяч , не долетаешь до него по два метра и все мячи отбиваешь ладошками. Да, незабивной нынче год для напов Динамо, но ты пустил очень много и очень много лишних интервью, а капитан ты самый слабый за всё время ФК. И бутцы твои висеть на гвозде должны бы уже лет 8 !
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general.lizyukov
1586072805
А игрок по чему оценивается?
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