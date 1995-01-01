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    Шунин: «Тренер оценивается по результату, при Хохлове его не было»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил время работы в команде главного тренера Дмитрия Хохлова. Он ушел осенью.

    – Что не так было с Хохловым?

    – Каждый тренер оценивается по результату работы, при Дмитрии Валерьевиче его не было. Но для меня Хохлов — хороший тренер, я всегда прислушивался к его мнению. К тому же, он проработал в «Динамо» достаточно долго. Да, отставки случаются: особенно когда команда играет не очень удачно, первым под удар попадает главный тренер.

    • Сейчас «Динамо» в таблице идет шестым.
    • РПЛ приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
    • Хохлов сейчас находится без клуба.

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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