Шунин: «Тренер оценивается по результату, при Хохлове его не было»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил время работы в команде главного тренера Дмитрия Хохлова. Он ушел осенью.
– Что не так было с Хохловым?
– Каждый тренер оценивается по результату работы, при Дмитрии Валерьевиче его не было. Но для меня Хохлов — хороший тренер, я всегда прислушивался к его мнению. К тому же, он проработал в «Динамо» достаточно долго. Да, отставки случаются: особенно когда команда играет не очень удачно, первым под удар попадает главный тренер.
- Сейчас «Динамо» в таблице идет шестым.
- РПЛ приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
- Хохлов сейчас находится без клуба.
Источник: официальный сайт «Динамо»