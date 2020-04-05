Шунин: «Тренер оценивается по результату, при Хохлове его не было»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил время работы в команде главного тренера Дмитрия Хохлова. Он ушел осенью.

– Что не так было с Хохловым?

– Каждый тренер оценивается по результату работы, при Дмитрии Валерьевиче его не было. Но для меня Хохлов — хороший тренер, я всегда прислушивался к его мнению. К тому же, он проработал в «Динамо» достаточно долго. Да, отставки случаются: особенно когда команда играет не очень удачно, первым под удар попадает главный тренер.