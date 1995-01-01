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    Егоров: «Главными лоббистами перехода на «осень-весна» были Гинер и Газзаев»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, кто имел наибольшее влияние при переходе российского футбола на систему «осень-весна». Он случился при президенте РФС Сергее Фурсенко в 2012 году.

    «Главными лоббистами перехода были двое – Евгений Гинер и Валерий Газзаев. Именно они начали всю эту тему раскачивать. Фурсенко согласился», – сообщил инсайдер.

    • Газзаев сейчас занимает мандат в Госдуме РФ.
    • ЦСКА, которым управляет Гинер, сейчас в РПЛ идет пятым.
    • Текущий сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1950

      Hektor 84 27 минут назад

      А еще фурсенка кричал что сборная России чемпионом мира станет, а синит лигу чемпионов выиграет

      0
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      Рейтинг: +22556

      VVM1964 1 час назад

      И что ? - лично я считаю этот вариант более оптимальным чем " весна- осень " .

      0
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      Рейтинг: +4086

      JTherry 2 часа назад

      прям, Америку открыл))) лоббировали-лоббировали и вылоббировали... блин! а Фурсэнка сдался, мягкотелый...

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