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  • Егоров: «Главными лоббистами перехода на «осень-весна» были Гинер и Газзаев»

Егоров: «Главными лоббистами перехода на «осень-весна» были Гинер и Газзаев»

4 апреля 2020, 19:57
14

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, кто имел наибольшее влияние при переходе российского футбола на систему «осень-весна». Он случился при президенте РФС Сергее Фурсенко в 2012 году.

«Главными лоббистами перехода были двое – Евгений Гинер и Валерий Газзаев. Именно они начали всю эту тему раскачивать. Фурсенко согласился», – сообщил инсайдер.

  • Газзаев сейчас занимает мандат в Госдуме РФ.
  • ЦСКА, которым управляет Гинер, сейчас в РПЛ идет пятым.
  • Текущий сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий Гинер Евгений
Комментарии (14)
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JTherry
1586020107
прям, Америку открыл))) лоббировали-лоббировали и вылоббировали... блин! а Фурсэнка сдался, мягкотелый...
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VVM1964
1586026202
И что ? - лично я считаю этот вариант более оптимальным чем " весна- осень " .
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Hektor 84
1586028996
А еще фурсенка кричал что сборная России чемпионом мира станет, а синит лигу чемпионов выиграет
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bset
1586033771
Если бы вся Европа перешла на весну-осень, всем было бы лучше, особенно регионам, где долгая зима. А текущая система видимо пережиток прошлого, когда в Англии в футбол играли студенты и календарь был синхронизирован с учебным годом. Может сдвинем на полгода сезон из-за коронавируса, доиграем до зимы сезон, а потом все вместе начнем весной?) И ЛЕ с ЛЧ подвинем) И никто не пострадает))
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алдан2014
1586066308
Эти двое ещё и объединенный чемпионат хотели
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vladimir-7
1586068547
Ну да, только двое уговорили Фурсенко, а остальные не присутствовали.
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general.lizyukov
1586072518
О да, тренер не самой влиятельной команды и владелец клуба без денег и гос.спонсоров!
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