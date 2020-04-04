Егоров: «Главными лоббистами перехода на «осень-весна» были Гинер и Газзаев»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, кто имел наибольшее влияние при переходе российского футбола на систему «осень-весна». Он случился при президенте РФС Сергее Фурсенко в 2012 году.
«Главными лоббистами перехода были двое – Евгений Гинер и Валерий Газзаев. Именно они начали всю эту тему раскачивать. Фурсенко согласился», – сообщил инсайдер.
- Газзаев сейчас занимает мандат в Госдуме РФ.
- ЦСКА, которым управляет Гинер, сейчас в РПЛ идет пятым.
- Текущий сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»