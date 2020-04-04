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  • Штоффельсхаус – об иске «Локомотива» к Геркусу: «Не поверил ушам, когда впервые услышал. Это стыдоба»

Штоффельсхаус – об иске «Локомотива» к Геркусу: «Не поверил ушам, когда впервые услышал. Это стыдоба»

4 апреля 2020, 14:50
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказался об иске клуба против экс-генерального директора Ильи Геркуса.

  • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
  • «Локо» пытается взыскать с менеджера 144,6 миллиона рублей.
  • Геркус выписывал Штоффельсхаусу премию в размере 25 миллионов рублей.

— О судебном иске «Локомотива» к Илье Геркусу. В прессе фигурирует и ваша фамилия из-за выписанной премии за чемпионство в 25 миллионов рублей.

— Когда я впервые услышал об этом, то не поверил своим ушам. Это стыдоба, другого слова не подберу. Если возьмете любое мое интервью, то не увидите ни одного недоброго слова по отношению к предыдущим руководителям. Это правила приличия. Я помню «Локомотив» на десятом месте. И когда пришел, то сразу сказал: пусть зарплата будет относительно маленькой, но если сработаю хорошо, клуб будет добиваться титулов — брать Кубок страны, выигрывать золото, то тогда претендую на хорошие премии. Знаю немало людей в футболе, которые хотят получать серьезные деньги независимо от качества своей работы. Я же считаю, что именно за результат и стоит платить. Сработали все вместе плохо — не получаете, добиваетесь громких побед — заслужили.

Победа «Локомотива» в чемпионате принесла клубу более 20 миллионов евро от участия в Лиге чемпионов. Я как-то к ней причастен? На мой взгляд, да. Поэтому имею право на маленькую часть от заработанного. Как и футболисты, и тренерский штаб, и все-все-все. Точно также я просил какие-то премиальные включить в контракт за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, четвертьфинал, полуфинал, финал, за победу в этом турнире. Это совершенно нормальная практика во всей Европе. И я не думаю, что сейчас в «Локомотиве» нет премий.

Я назвал свои условия еще до первого приезда в Москву, мой договор обсуждался на совете директоров, это не какой-то наш с Геркусом междусобойчик задним числом. Как докладывалось на заседаниях и о каких-то мероприятиях по привлечению болельщиков. Я слышал это на совете директоров своими ушами. Хотя плоды работы мы видели по увеличению посещаемости стадиона. От пустых трибун «Локомотив» пришел к совершенно другой атмосфере и заполняемости. И когда руководитель впервые за четырнадцать лет приводит клуб к чемпионству, столько делает для имиджа, а потом ему предъявляют претензии, что не стоило рисовать граффити на площади перед ареной... Это несерьезно. Могу только покачать головой.

Я видел больших начальников в раздевалке, когда команда праздновала чемпионство. Это они наверняка помнят. А обсуждение финансовых вопросов, судя по всему, забыли. Поэтому меня эта история потрясла до глубины души.

Могу рассказать о трансферах. В первые три «окна» из-за финансового фейр-плей мы потратили только 250 тысяч евро — взяли Фарфана, Эдера и Рыбуса. Еще полтора миллиона за поляка договорились доплатить через год. При этом ни разу не выплачивали подъемных агентам. Потом отдали миллион за аренду Крыховяка, а еще 9 миллионов евро — выкуп в рассрочку на четыре года: два года по 2,5 миллиона, еще два — по два. Однако теперь в прессе я почему-то читаю, что Крыховяк стоил 12-13 миллионов. Откуда эти цифры берутся? Или вы думаете, что «ПСЖ» было легко убедить продать полузащитника втрое дешевле, чем они его покупали? На Transfermarkt, к слову, цена Гжегожа сейчас растет и достигла 20 миллионов. А рассрочка на четыре года позволяет клуб ежегодно выплачивать довольно скромную сумму. Поэтому ссылки на то, что новички не покупаются из-за выплаты по трансферу Крыховяка мне не совсем понятны. Могу поручиться, что каждый трансфер «Локомотива» за период моей работы был совершен абсолютно чисто с правовой и финансовой точек зрения.

Кроме того, собранный состав два раза подряд выходил в Лигу чемпионов, что принесло клубу около 50 миллионов евро. А теперь «Локо» претендует на третье попадание в главный клубный турнир. Вот и считайте, окупаются трансферы или нет.

Геркус – об иске от «Локомотива»: «Документы собраны хаотично, написано с орфографическими и фактическими ошибками»

Геркус – о своих премиальных в «Локомотиве»: «Считаю, я их заслужил»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (2)
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Red-Green_fan
1586011063
Геркус сам говорит, что за иском стоят люди, не имеющие отношения к ФК Локомотив.
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Hektor 84
1586012577
Гнать в шею этого Кикнадзе. Это он там в локо лодку расшатывает.
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