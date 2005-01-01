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    Геркус – об иске от «Локомотива»: «Документы собраны хаотично, написано с орфографическими и фактическими ошибками»

    Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал судебные разбирательство против московского клуба.

    «Юристы «Локомотива» не имеют отношения к этому иску, я узнавал. Мне сказали, что этим занимаются люди, которые никак не относятся, ни к клубу, ни к РЖД. Я ознакомился с материалами дела и хочу сказать, что они производят очень странное впечатление. Документы собраны хаотично, какими-то кусками, иск написан с орфографическими и фактическими ошибками.

    Например, везде повторяется, что я работал в «Локомотиве» до 31 декабря 2018, тогда как мой последний день был 28 декабря. Мелочь, но симптоматично. Все вместе это выглядит как дешевая халтура. Будто люди не хотели этого делать, а их заставляли. Не буду раскрывать все подробности до суда. Естественно, те документы они показали «Известиям», что тоже многое говорит о том, как они относятся к коммерческой и личной информации», – сказал Геркус.

    • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
    • Клуб пытается взыскать с менеджера 144,6 миллиона рублей.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3828

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Документы может и со ошибками...для доказательства воровства сойдёт !

      0
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      Рейтинг: +3165

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Интересно если это не касается клуба и РЖД , кому ты нахрен нужен ?
      Бедненький, о себе подумай, а то Федуна и Спартак обсуждаешь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +573

      Князев 2 часа назад

      А где вы видели, что бы грызуны писали без ошибок?

      0
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