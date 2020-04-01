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  • Геркус – об иске от «Локомотива»: «Документы собраны хаотично, написано с орфографическими и фактическими ошибками»

Геркус – об иске от «Локомотива»: «Документы собраны хаотично, написано с орфографическими и фактическими ошибками»

1 апреля 2020, 09:08
3

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал судебные разбирательство против московского клуба.

«Юристы «Локомотива» не имеют отношения к этому иску, я узнавал. Мне сказали, что этим занимаются люди, которые никак не относятся, ни к клубу, ни к РЖД. Я ознакомился с материалами дела и хочу сказать, что они производят очень странное впечатление. Документы собраны хаотично, какими-то кусками, иск написан с орфографическими и фактическими ошибками.

Например, везде повторяется, что я работал в «Локомотиве» до 31 декабря 2018, тогда как мой последний день был 28 декабря. Мелочь, но симптоматично. Все вместе это выглядит как дешевая халтура. Будто люди не хотели этого делать, а их заставляли. Не буду раскрывать все подробности до суда. Естественно, те документы они показали «Известиям», что тоже многое говорит о том, как они относятся к коммерческой и личной информации», – сказал Геркус.

  • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
  • Клуб пытается взыскать с менеджера 144,6 миллиона рублей.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (3)
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Князев
1585725803
А где вы видели, что бы грызуны писали без ошибок?
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САДЫЧОК
1585726487
Документы может и со ошибками...для доказательства воровства сойдёт !
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Hektor 84
1585804506
Ну грузины же писали!
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