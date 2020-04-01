Геркус – об иске от «Локомотива»: «Документы собраны хаотично, написано с орфографическими и фактическими ошибками»

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал судебные разбирательство против московского клуба.

«Юристы «Локомотива» не имеют отношения к этому иску, я узнавал. Мне сказали, что этим занимаются люди, которые никак не относятся, ни к клубу, ни к РЖД. Я ознакомился с материалами дела и хочу сказать, что они производят очень странное впечатление. Документы собраны хаотично, какими-то кусками, иск написан с орфографическими и фактическими ошибками.

Например, везде повторяется, что я работал в «Локомотиве» до 31 декабря 2018, тогда как мой последний день был 28 декабря. Мелочь, но симптоматично. Все вместе это выглядит как дешевая халтура. Будто люди не хотели этого делать, а их заставляли. Не буду раскрывать все подробности до суда. Естественно, те документы они показали «Известиям», что тоже многое говорит о том, как они относятся к коммерческой и личной информации», – сказал Геркус.