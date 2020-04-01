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  • Геркус – о своих премиальных в «Локомотиве»: «Считаю, я их заслужил»

Геркус – о своих премиальных в «Локомотиве»: «Считаю, я их заслужил»

1 апреля 2020, 12:42
5

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, из чего складывалась его премия, когда он был руководителем клуба. Сейчас бывший клуб Геркуса требует взыскать с него 144 миллиона рублей за неправомерное решение о выплате премий сотрудникам «Локомотива».

– В документах фигурирует сумма в 22,14 миллиона рублей, которые получили конкретно вы. Это правда?

— Да.

— Из чего она складывалась?

— Это сумма полученных мною премий за два с половиной года. Как они платились: мы выиграли Кубок России, и всему офису по случаю победы в Кубке выплатили по дополнительному окладу, единой ведомостью. Также премии была по итогам года — мы перевыполнили все KPI, поэтому было выплачено ещe по одному-двум окладам. Получили их все, а кто-то даже больше. И так далее. Не было такого приказа, по которому премию получил один Геркус. Премии получали все сотрудники, и я наравне с остальными. Считаю, мы их вполне заслужили.

— Всех поразила премия в 25 миллионов рублей Эрику Штоффельсхаусу.

— Не очень корректно это комментировать. У него был такой пункт в контракте. Когда его брали на работу, Эрик, как человек педантичный, прописал премии за все возможные события. Даже за победу в Лиге чемпионов. Напомню, что, когда он нанимался на работу, клуб шeл на десятом месте. Все понимают, что это нормальная премия за победу в чемпионате. Эти деньги сопоставимы с теми, что получили игроки и тренеры.

— К слову, о контрактах. Говорят, при вас количество топ-менеджеров клуба с зарплатой 250+ тысяч рублей в месяц было самым большим в лиге.

— Во-первых, точно не самым большим. Во-вторых, давайте сравнивать не зарплаты людей, а цели, на которые их брали, и их достижения. Как можно получить лучший результат, если вы не берeте лучших людей? При этом наши зарплаты были средними по рынку. Давайте лучше о результатах поговорим.

  • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
  • При нем «Локомотив» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (5)
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Сильвербой
1585736828
Это просто пи....! За что эти "управленцы" получают такие деньги? Что эта **** сделала для страны что бы столько зарабатывать??? Нынешнее правительство обеспечило себе и вот этим мразям безбедную жизнь, молодцы, в то время как люди не могут найти работу в регионах, потому что ее нет и нормально обеспечивать семью!
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Бухбух
1585738105
Геркусу, прежде чем выписывать премии, неважно кому, нужно посчитать, что он, как президент, сделал больше: позитива или негатива. Второй вариант кажется более правдоподобным. Ну а премия в 25 млн. - это чистейший косяк Геркуса. Он, как работодатель, должен был очень внимательно изучить все пункты контракта, прежде чем его подписывать.
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Ziklop
1585738161
А где количество получающих доход в клубах, желательно во всех, юристов, подлизунов, сосалок, родственников, это всё жоп-менеджеры.
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Hektor 84
1585807321
Короче говоря сам воровал и другим давал воровать
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