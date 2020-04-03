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Главные новости дня. Игроки «Динамо» отказались от 40-процентного понижения зарплаты, Головин вернулся в Калтан

3 апреля 2020, 22:45

«Чемпионат»: футболисты «Динамо» выдвинули свои условия сокращения зарплат.

Головин находится на карантине в Калтане.

Карпов: «За «Зенит» никогда не болел. На «Петровский» ходил только мячи подавать».

Вилюш: «Охранники аэропорта сказали, что назад нельзя возвращаться. Карпин с ними подрался».

Бийол недоволен своим положением в ЦСКА и рассматривает уход.

Карпов: «Поехал на 10-дневные сборы в «Локо», уже брали, но знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА».

Это’О: «Африка – это не ваша игровая площадка».

Источник: Бомбардир.ру
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