Главные новости дня. Игроки «Динамо» отказались от 40-процентного понижения зарплаты, Головин вернулся в Калтан

«Чемпионат»: футболисты «Динамо» выдвинули свои условия сокращения зарплат.
Головин находится на карантине в Калтане.
Карпов: «За «Зенит» никогда не болел. На «Петровский» ходил только мячи подавать».
Вилюш: «Охранники аэропорта сказали, что назад нельзя возвращаться. Карпин с ними подрался».
Бийол недоволен своим положением в ЦСКА и рассматривает уход.
Карпов: «Поехал на 10-дневные сборы в «Локо», уже брали, но знакомый сказал: «Тебя ищет ЦСКА».
Это’О: «Африка – это не ваша игровая площадка».
Источник: Бомбардир.ру