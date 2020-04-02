Дзюба – о самом тяжелом поражении в карьере: «От хорватов по пенальти на ЧМ-2018»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, какое поражение он считает самым болезненным в своей футбольной карьере.
«Поражение от хорватов по пенальти – это было очень больно. Самое тяжелое поражение в моей карьере. Я был опустошен. Самое страшное поражение.
Как переживаю поражения? Я не плачу. Плачу только тогда, когда смотрю фильмы или какие-то такие вещи. Не романтические фильмы, а на реальных событиях», – сказал Дзюба.
- Россия уступила Хорватии в четвертьфинале домашнего ЧМ-2018.
- Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, в овертаймах команды забили еще по голу, а в серии пенальти точнее оказались балканцы.
Источник: Sport24