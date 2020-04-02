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  • Дзюба – о самом тяжелом поражении в карьере: «От хорватов по пенальти на ЧМ-2018»

Дзюба – о самом тяжелом поражении в карьере: «От хорватов по пенальти на ЧМ-2018»

2 апреля 2020, 11:50
4

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, какое поражение он считает самым болезненным в своей футбольной карьере.

«Поражение от хорватов по пенальти – это было очень больно. Самое тяжелое поражение в моей карьере. Я был опустошен. Самое страшное поражение.

Как переживаю поражения? Я не плачу. Плачу только тогда, когда смотрю фильмы или какие-то такие вещи. Не романтические фильмы, а на реальных событиях», – сказал Дзюба.

  • Россия уступила Хорватии в четвертьфинале домашнего ЧМ-2018.
  • Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, в овертаймах команды забили еще по голу, а в серии пенальти точнее оказались балканцы.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Россия Хорватия Дзюба Артем
Комментарии (4)
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BarStep
1585820484
Даа, тогда с хорватами мы сыграли на равных, даже, считаю, что в первом тайме мы были лучше них... Особенно контрастно и приятно эта игра смотрелась на фоне предыдущего стояния у своих ворот в игре с испанцами. Думаю, этот матч был одним из лучших нашей сборной в поссоветский период..
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Ziklop
1585826612
Самое тяжёлое поражение у Дзюбы это поражение головного мозга.
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New Life
1585827131
Сегодня у зюбы день открытого рта.
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