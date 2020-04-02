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    Дзюба – о самом тяжелом поражении в карьере: «От хорватов по пенальти на ЧМ-2018»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, какое поражение он считает самым болезненным в своей футбольной карьере.

    «Поражение от хорватов по пенальти – это было очень больно. Самое тяжелое поражение в моей карьере. Я был опустошен. Самое страшное поражение.

    Как переживаю поражения? Я не плачу. Плачу только тогда, когда смотрю фильмы или какие-то такие вещи. Не романтические фильмы, а на реальных событиях», – сказал Дзюба.

    • Россия уступила Хорватии в четвертьфинале домашнего ЧМ-2018.
    • Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, в овертаймах команды забили еще по голу, а в серии пенальти точнее оказались балканцы.

    Источник: Sport24

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    02.04.2020 11:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1

      shitovmikhailgve 7 часов назад

      Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта) , это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://0rz.tw/7D86U

      0
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      Рейтинг: +216

      New Life 10 часов назад

      Сегодня у зюбы день открытого рта.

      1
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      Рейтинг: +186

      Ziklop 10 часов назад

      Самое тяжёлое поражение у Дзюбы это поражение головного мозга.

      3
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      Рейтинг: +308

      Proker > Ziklop 4 часа назад

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      0
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      Рейтинг: +3443

      BarStep 12 часов назад

      Даа, тогда с хорватами мы сыграли на равных, даже, считаю, что в первом тайме мы были лучше них... Особенно контрастно и приятно эта игра смотрелась на фоне предыдущего стояния у своих ворот в игре с испанцами. Думаю, этот матч был одним из лучших нашей сборной в поссоветский период..

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