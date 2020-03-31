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  • Президент «Сочи» Ротенберг: «Разговоров о контракте с Кокориным не было»

Президент «Сочи» Ротенберг: «Разговоров о контракте с Кокориным не было»

31 марта 2020, 18:03
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что клуб не предлагал Александру Кокорину полноценный контракт. В настоящее время футболист играет за южан на правах аренды.

— Никаких разговоров на эту тему не было. Александр принадлежит «Зениту», сейчас надо пережить пандемию, а потом уже думать о другом.

— Может ли клуб расстаться с Адилем Рами?

— Он пытается восстановиться. Ждем. Никаких решений по нему нет.

  • Права на Кокорина принадлежат «Зениту».
  • В этом сезоне форвард в 4 матчах за «Сочи» забил 3 мяча.
  • Кокорин был признан лучшим игроком РПЛ в марте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (1)
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mitru
1585680336
Адиль Рами - южно-российская версия Маркизио? Я понимаю, что есть маркетинговая составляющая, нужно расширять аудиторию и пытаться привлечь иностранных болельщиков, но возрастные травмированные легионеры за большую зарплату - это точно то, что надо нашему футболу? Карлос и Это'о хотя бы были супер-топ когда-то...
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