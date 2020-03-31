Президент «Сочи» Ротенберг: «Разговоров о контракте с Кокориным не было»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что клуб не предлагал Александру Кокорину полноценный контракт. В настоящее время футболист играет за южан на правах аренды.
— Никаких разговоров на эту тему не было. Александр принадлежит «Зениту», сейчас надо пережить пандемию, а потом уже думать о другом.
— Может ли клуб расстаться с Адилем Рами?
— Он пытается восстановиться. Ждем. Никаких решений по нему нет.
- Права на Кокорина принадлежат «Зениту».
- В этом сезоне форвард в 4 матчах за «Сочи» забил 3 мяча.
- Кокорин был признан лучшим игроком РПЛ в марте.
Источник: «Спорт-Экспресс»