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    Президент «Сочи» Ротенберг: «Разговоров о контракте с Кокориным не было»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что клуб не предлагал Александру Кокорину полноценный контракт. В настоящее время футболист играет за южан на правах аренды.

    — Никаких разговоров на эту тему не было. Александр принадлежит «Зениту», сейчас надо пережить пандемию, а потом уже думать о другом.

    — Может ли клуб расстаться с Адилем Рами?

    — Он пытается восстановиться. Ждем. Никаких решений по нему нет.

    • Права на Кокорина принадлежат «Зениту».
    • В этом сезоне форвард в 4 матчах за «Сочи» забил 3 мяча.
    • Кокорин был признан лучшим игроком РПЛ в марте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.03.2020 18:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      mitru 15 часов назад

      Адиль Рами - южно-российская версия Маркизио? Я понимаю, что есть маркетинговая составляющая, нужно расширять аудиторию и пытаться привлечь иностранных болельщиков, но возрастные травмированные легионеры за большую зарплату - это точно то, что надо нашему футболу? Карлос и Это'о хотя бы были супер-топ когда-то...

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