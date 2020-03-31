Гендиректор «Уфы»: «Проще закончить этот сезон и готовиться к следующему»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что текущий чемпионат нужно завершить досрочно, а следующий сезон начать тем же составом клубов.

– Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что раньше июня чемпионат не возобновится. Какие ваши прогнозы?

– Я с ним в принципе согласен, поддерживаю. Более того, считаю, что этот сезон надо заканчивать.

– Досрочно?

– Ну все уже, да. Нужно уже готовиться к следующему чемпионату. Не зацикливаться на том, что надо обязательно завершать сезон. Ведь мы точно не знаем, будут ли спонсоры ждать и дальше выполнять свои обязательства. А если они в дальнейшем откажутся? Какой смысл тогда что-то возобновлять?

– А если чемпионат возобновится в июне?

– Но мы же не знаем, как будем готовить футболистов к последней части чемпионата. За какой срок это реально сделать? Если вы говорите про июнь, то, получится, что два с половиной месяца мы вообще не тренируемся. Проблема? Да. Ну вот произошел такой форс-мажор, что поделать... Проще закончить нынешний розыгрыш РПЛ и готовиться к следующему. Тем же составом.

– Никто не вылетает?

– Да. Никто. Другое дело, надо подумать, как распределить места в еврокубках. Хотя на первый план все-таки выходит другая проблема: как сохранить всю футбольную структуру в России. Сейчас, конечно, надо сохранить жизни людей. Это даже не обсуждается. Но что потом? Как быть с футболом?

– Допускаете, что клубы в регионах начнут исчезать?

– Так вот и надо сделать все от нас зависящее, чтобы этого не допустить. Как сохранить всю пирамиду?

– Какие финансовые потери понесет клуб, если чемпионат возобновится в июне?

– Если спонсор перестанет платить, то... Сами понимаете. Пока идут переговоры. Есть же еще и зарплаты, которые нужно выплачивать», – сказал Газизов.