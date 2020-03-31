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    Гендиректор «Уфы»: «Проще закончить этот сезон и готовиться к следующему»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что текущий чемпионат нужно завершить досрочно, а следующий сезон начать тем же составом клубов.

    – Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что раньше июня чемпионат не возобновится. Какие ваши прогнозы?

    – Я с ним в принципе согласен, поддерживаю. Более того, считаю, что этот сезон надо заканчивать.

    – Досрочно?

    – Ну все уже, да. Нужно уже готовиться к следующему чемпионату. Не зацикливаться на том, что надо обязательно завершать сезон. Ведь мы точно не знаем, будут ли спонсоры ждать и дальше выполнять свои обязательства. А если они в дальнейшем откажутся? Какой смысл тогда что-то возобновлять?

    – А если чемпионат возобновится в июне?

    – Но мы же не знаем, как будем готовить футболистов к последней части чемпионата. За какой срок это реально сделать? Если вы говорите про июнь, то, получится, что два с половиной месяца мы вообще не тренируемся. Проблема? Да. Ну вот произошел такой форс-мажор, что поделать... Проще закончить нынешний розыгрыш РПЛ и готовиться к следующему. Тем же составом.

    – Никто не вылетает?

    – Да. Никто. Другое дело, надо подумать, как распределить места в еврокубках. Хотя на первый план все-таки выходит другая проблема: как сохранить всю футбольную структуру в России. Сейчас, конечно, надо сохранить жизни людей. Это даже не обсуждается. Но что потом? Как быть с футболом?

    – Допускаете, что клубы в регионах начнут исчезать?

    – Так вот и надо сделать все от нас зависящее, чтобы этого не допустить. Как сохранить всю пирамиду?

    – Какие финансовые потери понесет клуб, если чемпионат возобновится в июне?

    – Если спонсор перестанет платить, то... Сами понимаете. Пока идут переговоры. Есть же еще и зарплаты, которые нужно выплачивать», – сказал Газизов.

    • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля.
    • «Уфа» занимает в турнирной таблице РПЛ 9 место, набрав 27 очков.

    Источник: Sports

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    31.03.2020 17:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10084

      KLIM777 18 часов назад

      Не проще. Сезон надо доигрывать. А следующий сезон урезать. Тогда вопрос, кто пойдет в еврокубки?

      Если закончить этот, то кто пойдет в еврокубки? Еврокубки это как никак финансы. Разница участия в ЛЕ и ЛЧ значительное.

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      Рейтинг: +650

      СвинкаСправедливости 19 часов назад

      Да зачем его заканчивать? Что это даст?

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