«Мутко против»: Сезон в РПЛ не возобновится раньше 30 мая

Руководство РПЛ сообщило клубам, что чемпионат России не возобновится раньше 30 мая, пишет телеграм-канал «Мутко против».
Вместе с тем журналист Сергей Егоров написал, что ни о каких датах возможного возобновления сезона РПЛ не сообщала. Сейчас лига проводит консультации с РФС, завтра состоится видеоконференция с руководством УЕФА.
- Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
- В России коронавирусом заразились 2337 человек, 17 из которых умерли.
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»