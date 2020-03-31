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    «Мутко против»: Сезон в РПЛ не возобновится раньше 30 мая

    Руководство РПЛ сообщило клубам, что чемпионат России не возобновится раньше 30 мая, пишет телеграм-канал «Мутко против».

    Вместе с тем журналист Сергей Егоров написал, что ни о каких датах возможного возобновления сезона РПЛ не сообщала. Сейчас лига проводит консультации с РФС, завтра состоится видеоконференция с руководством УЕФА.

    • Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
    • В России коронавирусом заразились 2337 человек, 17 из которых умерли.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    31.03.2020 16:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8886

      parevg 19 часов назад

      Что толку писать про разные даты, пускай сначала карантин закончится...

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