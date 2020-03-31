«Мутко против»: Сезон в РПЛ не возобновится раньше 30 мая

Руководство РПЛ сообщило клубам, что чемпионат России не возобновится раньше 30 мая, пишет телеграм-канал «Мутко против».

Вместе с тем журналист Сергей Егоров написал, что ни о каких датах возможного возобновления сезона РПЛ не сообщала. Сейчас лига проводит консультации с РФС, завтра состоится видеоконференция с руководством УЕФА.