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«Мутко против»: Сезон в РПЛ не возобновится раньше 30 мая

31 марта 2020, 16:02

Руководство РПЛ сообщило клубам, что чемпионат России не возобновится раньше 30 мая, пишет телеграм-канал «Мутко против».

Вместе с тем журналист Сергей Егоров написал, что ни о каких датах возможного возобновления сезона РПЛ не сообщала. Сейчас лига проводит консультации с РФС, завтра состоится видеоконференция с руководством УЕФА.

  • Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
  • В России коронавирусом заразились 2337 человек, 17 из которых умерли.

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига
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